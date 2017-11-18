NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ben NATO adına özürlerimi Türkiye’ye sundum

WASHINGTON (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Norveç’teki Trident Javelin tatbikatında Atatürk'ün düşman liderler arasında gösterilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da düşmanla iş birliği içinde gösterilmesi konusunda Türkiye’den özür dilediğini ve konunun kalıcı sorunlara yol açmamasını beklediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO tatbikatından askerimizi çekme kararı aldıkErdoğan'ı hedef gösteren Norveç ordusu personeli görevden alındıNATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'den özür dilediGenelkurmay Başkanlığı’ndan ‘NATO skandalı’ açıklamasıStoltenberg ikinci kez özür dilediNorveç Savunma Bakanı Türkiye'den özür dilediNATO özür dilediCHP Grup Başkanvekili Özel'den NATO'ya tepkiDışişleri Bakanlığından 'NATO skandalı'na ilişkin açıklamaAnkara Cumhuriyet Başsavcılığından 'NATO soruşturması'

Kanada’da düzenlenen Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nun ilk gününde, moderatörlüğünü Robin Shepherd'in yaptığı panelde konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e Norveç’teki "skandal" soruldu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Bu konuda henüz bu sabah bilgilendirildim. Olaydan sorumlu olan personel derhal görevden alındı. Yetkililerim, Norveçli yetkililerde temas halinde. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı, o personelin görevden alındığı bana iletildi ve ben NATO adına özürlerimi Türkiye’ye sundum. Ayrıca burada Türkiye’den Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile de görüştüm. Dolayısıyla sorunun ne olduğunu tespit ettiğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO tatbikatındaki düşman tablosunda Atatürk ve benim ismim vardı, askerlerimizi çekme kararı aldık https://t.co/STsau3G5Vw pic.twitter.com/1DHEJmvc2k

— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 17, 2017

Türkiye NATO için birçok sebepten dolayı "kilit bir müttefik" olduğuna dikkat çeken Stoltenberg, "Bu olayın kalıcı sorunlara yol açmayacağını bekliyorum. Yanlıştı ve artık geride kaldığını düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin NATO için önemli bir üye olduğunu vurgulayan moderatör Shepherd, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e söz konusu skandalın Türkiye'nin NATO'ya bağlılığını nasıl etkileyeceğini de sordu. Türkiye’nin, Suriye ve Irak ile sınırları bulunması hasebiyle DEAŞ ile mücadelede önemli bir role sahip olduğuna vurgu yapan Stoltenberg, Türkiye’nin Karadeniz’den Rusya ile sınırının bulunmasının da Türkiye’yi NATO için önemli kıldığının altını çizdi.

Stoltenberg, Bakan Çelik ve Orgeneral Akar ile görüştü

Suriye ve Irak’ta söz konusu olan istikrarsızlığın ve DEAŞ terörünün başta Türkiye olmak üzere tüm NATO’yu da yakından ilgilendirdiğini ifade eden Stoltenberg, Türkiye’nin DEAŞ ile mücadeleye de gerek alt yapısı ve askeri üsleri ile gerek alanda örgütle mücadelesi önemli bir rol oynadığının altını çizdi.

Forumun açılış etkinliği sayılan panele Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile birlikte katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ise soruşturmanın genişletilmesi çağrısını yineledi.

Orgeneral Akar, özür dilemesi ve konuya yapıcı bir şekilde yaklaşmasından dolayı Stoltenberg’e kendisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına teşekkür etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, panel öncesinde de Bakan Çelik ve Orgeneral Akar ile bir araya gelerek bir süre görüştü.

Stoltenberg iki kez özür diledi

Norveç asıllı genel sekreter olayın duyulması üzerine NATO adına Türkiye’den özür dileyen bir açıklama yayınlamıştı. Daha sonra Orgeneral Akar ile bir araya gelen Stoltenberg bizzat Akar’dan özür dilemiş ve Akar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özürlerini iletmesini talep etmişti.

Muhabirler: Bilgin S. Şaşmaz, Kasım İleri