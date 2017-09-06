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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Estonya'da

- Stoltenberg: - "NATO'nun Estonya, Polonya ve üç Baltık ülkesine konuşlandırdığı muharebe grupları, ittifakın birlik, kararlılık ve gücüne ilişkin çok kuvvetli bir mesaj veriyor" - "Rusya son yıllarda daha agresif bir tutum takındı ve ciddi bir şekilde askeri kapasitesini artırdı"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Estonya'da

TALİN (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO'nun Estonya, Polonya ve üç Baltık ülkesine konuşlandırdığı muharebe grupları, ittifakın birlik, kararlılık ve gücüne ilişkin çok kuvvetli bir mesaj veriyor. Bir müttefike yapılan saldırıya tüm ittifak birlikte cevap verecektir." dedi.

NATO'nun Geliştirilmiş İleri Mevcudiyet Programı kapsamında Estonya'da bulunan NATO askerlerini ziyaret eden Stoltenberg, Tapa kasabasındaki askeri eğitim merkezinde, Estonya Başbakanı Juri Ratas ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Estonya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini savunmaya harcamasını ve NATO'ya sunduğu katkıları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Stoltenberg, ittifak üyelerinin ortak savunmaya sağladıkları katkıyı artırmak için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Stoltenberg, "NATO'nun Estonya, Polonya ve üç Baltık ülkesine konuşlandırdığı muharebe grupları, ittifakın birlik, kararlılık ve gücüne ilişkin çok kuvvetli bir mesaj veriyor. Bu da çok önemli çünkü NATO'nun güvenlik ortamı çok daha zorlu bir hal aldı." diye konuştu.

NATO'nun bu ülkelerdeki askeri birliklerinin "Bir müttefike yapılan saldırıya tüm ittifak birlikte cevap verecektir" mesajı ilettiğini söyleyen Stoltenberg, NATO'nun Baltık ülkelerindeki varlığının tamamıyla savunmaya odaklı olduğunu vurguladı.

- "Karşımızda daha agresif bir Rusya var"

Genel Sekreter Stoltenberg, "Rusya son yıllarda daha agresif bir tutum takındı ve ciddi şekilde askeri kapasitesini artırdı." ifadesini kullandı.

NATO'nun Rusya ve Belarus'un ortaklaşa gerçekleştirdiği Zapad 2017 tatbikatını yakından takip ettiğini de kaydeden Stoltenberg, Rusya'nın daha şeffaf davranması gerektiğini dile getirdi.

NATO'nun "sakin ancak tetikte" olduğunu ifade eden Stoltenberg, NATO'nun tüm ittifak üyelerini koruma konusunda kararlı olduğunu aktardı.

- "Kuzey Kore'yi gündemde tutacağız"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini şiddetle kınadığını belirterek Pyongyang yönetimine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini bildiren Stoltenberg, gelecek ay Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edeceğini, Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri konusunu muhattaplarıyla ele alacağını açıkladı.


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EstonyaNATORusyaStoltenbergZAPAD 2017
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