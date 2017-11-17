NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ikinci kez özür diledi

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “net bir şekilde” özrünü Akar’a iletti.

Kanada'da düzenlenen Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılan Orgeneral Hulusi Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bir araya geldi.

Hulusi Akar’ın Kanada’da olduğunu öğrenen Stoltenberg, ikinci bir kez yüz yüze özür dilemek istedi.

NATO Genel sekreterinin talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, Stoltenberg, Norveç'teki Trident Javelin tatbikatında yaşananlar nedeniyle Akar’a özrünü ‘net bir şekilde’ iletti.

Akar sorumlu amirlerinin de ceza alması gereğini vurguladı

Yaşanan olay nedeniyle üzüntülerini dile getiren Stoltenberg, Akar’dan, özrünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da iletmesini istedi.

Akar da söz konusu olayla ilgili iki personelin görevden alınmasının yeterli olmayacağını, orduda hiyerarşik bir sistem olduğunu ve sorumlu amirlerinin de ceza alması gerektiğini vurguladı.

Stoltenberg de Norveç makamlarının konuyla ilgili geniş çapta soruşturma başlattığını ve bu olayın birliğe zarar vermesini istemediklerini ifade etti.

Suriye ve Irak’ta, Türkiye’nin terör örgütü olarak tanıdığı gruplara yapılan yardımlardan duyulan rahatsızlığı dile getiren Türk tarafı, müttefiklerin düşmanlara yardımının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Bunun üzerine NATO tarafı da söz konusu durumun ittifakın birlik ve beraberliğine zarar vereceğini ve bunun yaşanmaması gerektiğini kaydetti.