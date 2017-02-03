NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Kosova'da

PRİŞTİNE (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO olarak Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecini desteklediklerini ifade etti.

Stoltenberg, Kosova'nın başkenti Priştine'deki temasları kapsamında, Kosova Başbakanı İsa Mustafa ile görüştü.

Başbakanlıktaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, NATO olarak Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecini desteklediklerini, bunun Priştine ile Belgrad arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için tek yol olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Batı Balkanlar'daki istikrarın NATO için önemine değinerek, bölgedeki güvenlik ve istikrarın tüm Avrupa'nın istikrarını da etkilediğini ifade etti.

NATO olarak Kosova'daki varlıklarını devam ettireceklerini ve şu an ülkede yaklaşık 4 bin 500 NATO askeri bulunduğunu kaydeden Stoltenberg, "NATO Kosova'nın güvenlik ve istikrarı için kararlılığını devam edecektir. Kosova Gücü de (KFOR) Birleşmiş Milletlerin tanımış olduğu görev süresi boyunca koruma misyonuna, sakin ve güvenli bir ortam sağlamaya ve hareket özgürlüğünü sağlamaya devam edecektir." diye konuştu.

Stoltenberg, gerginliği artıran söylemler yerine sakinleşme zamanı olduğunu belirterek, Priştine ile Belgrad arasındaki diyalog çabalarına destek verdiklerini söyledi.

Görüşmede ayrıca gerilimi azaltma çabalarını da ele aldıklarını ifade eden Stoltenberg, "Diyalog ve uzlaşma yolunda devam etmenizi güçlü bir şekilde destekliyoruz. Çünkü bu, Kosova ve tüm bölgeyi geleceğe ve refaha götüren yoldur. Bu, Avrupa-Atlantik geleceğine giden yoldur." şeklinde konuştu.

Stoltenberg, ayrıca Kosova Güvenlik Güçlerinin (FSK) dönüşümü ile ilgili de konuşarak, bu konuda NATO'nun desteklerini sürdüreceğini belirtti.

- "Stratejimiz diyalog"

İsa Mustafa da Stoltenberg'in Kosova ziyaretinin kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade ederek, KFOR'un Kosova'daki mevcudiyetinin ülkenin güvenliği ve Batı Balkanlar'daki barışa katkısı anlamında önemli bir unsur olduğunu kaydetti.

NATO'nun rolünün önemli olduğunu ve NATO'ya üye olmayı arzu ettiklerini belirten Mustafa, "Kosova'da ister hükümet olsun ister muhalefet, ülkenin Avrupa-Atlantik entegrasyonuna tam olarak bağlılıklarını ifade etmekteler. Bunun hepimizin ortak duruşu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa, sorunların çözümünde hükümet olarak diyaloğı önemsediklerini dile getirerek, gelecek için tek alternatifin diyalog olduğuna vurgu yaptı.

Kosovalı Sırpların ülkede tamamiyle güvende olduklarının garantisini verdiğini söyleyen Mustafa, "Sırbistan ile diyalog bizim bu ülke ile ilişkilerimizin normalleşmesi için stratejik bir yönelimidir. Ancak bu yaklaşıma yönelik son zamanlarda bazı sistematik provokasyonlar ile karşılaştık. Biz bunları barış ile aşıp, bu bölgede barışın egemen olacağı bir ortam oluşturmaya karar verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa, FSK'nın silahlı kuvvetlere dönüşümü için çaba harcadıklarını kaydederek, bu sürecin Sırbistan'ın doğrudan etkisi ile ülkedeki Sırp milletvekilleri tarafından 'rehin' tutulduğunu savundu.

Ülkenin kuzeyindeki Mitrovica şehrinde inşa edilen duvar ile ilgili de konuşan Mustafa, bu konunun yasalar kapsamında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Mustafa, Rusya'nın Kosova'daki etkisi ile ilgili, "Biz ne Sırbistan ile ne de Rusya ile kötü ilişkilere sahip olmak istiyoruz. Sırbistan'a verilen hediyelerin de Kosova'daki durumun provoke edilmesi için kullanılmasını istemiyoruz." dedi.

Stoltenberg, Kosova'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, FSK Bakanı Haki Demolli ile de bir araya geldi.





