NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Polonya'da

VARŞOVA (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Rusya'nın gelecek ay düzenleyeceği askeri tatbikatı yakından takip edeceğini belirtti.

İkili görüşmelerinin ardından Polonya Başbakanı Beata Szydlo ve Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi.

Son NATO zirvesinin Varşova'da düzenlendiğini hatırlatan Stoltenberg, zirvede NATO'nun yeni tehditler karşısında nasıl şekillendirileceğine ilişkin önemli kararlar alındığını vurguladı.

Stoltenberg, Polonya'nın NATO faaliyetlerine önemli katkıları bulunduğunu, ittifakın ortak güvenliğine ve tatbikatlarına katkı sağladığını söyledi.

Gelecek yıl NATO'nun balistik füze savunma sistemine de Polonya'nın ev sahipliği yapacağını dile getiren Stoltenberg, ülkenin halihazırda Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yüzde 2'sini savunmaya harcadığını ve bu oranı daha da arttırma kararının NATO tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

- "Rusya'nın tatbikatlarını yakından takip edeceğiz"

Rusya ve Beyaz Rusya'nın gelecek ay düzenlemeyi planladığı "Zapad 2017" tatbikatına ilişkin konuşan Stoltenberg, "Rusya'nın gelecek ay düzenleyeceği tatbikatı yakından takip edeceğiz. Tüm devletlerin silahlı kuvvetleriyle faaliyetler gerçekleştirme hakkı bulunuyor. Ancak bu ülkeler şeffaflık alanındaki sorumluluklarını da göz ardı etmemeli." dedi.

Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile iletişim kanalını açık tutmaktan yana olduğunu, Rusya'nın da askeri tatbikat ve faaliyetleri hakkında ittifakı bilgilendirmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

- "NATO'nun Baltık ülkelerindeki varlığı net bir mesaj veriyor"

NATO'nun Polonya, Letonya, Estonya ve Litvanya'da varlığının önemine değinen Stoltenberg, "Bu ülkelerdeki NATO birlikleri ittifakın gücünü ve kararlılığını göstermekle birlikte çok net bir mesaj veriyor. Bir müttefike yapılan saldırı tüm ittifaka yapılan bir saldırıdır. Biz burada çatışmayı önlemek için bulunuyoruz, çatışma yaratmak için değil." diye konuştu.

- "Polonya savunma harcamasını arttıracak"

Polonya'nın NATO'nun güvenebileceği bir ortak olmaya devam edeceğini aktaran Polonya Başbakanı Szydlo, ülkesinin ittifaka yeni güvenlik sınamalarıyla baş etmesi için destek vermeyi kararlı bir şekilde sürdüreceğini belirtti.

Szydlo, "Polonya savunma harcamasını 2030 yılına kadar GSYH'nin yüzde 2,5'ine çıkarmayı hedefliyor." açıklamasında bulundu.

Rusya ve Beyaz Rusya'nın Zapad 2017 tatbikatı, terör tehdidi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da istikrarsızlık gibi hususların NATO'nun yeni sınamalara ayak uydurmasının önemini gösterdiğini dile getiren Szydlo, NATO'nun Polonya ve Baltık ülkelerindeki varlığından memnuniyet duyduğunu ifade etti.



