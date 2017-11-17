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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'den özür diledi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, tatbikat skandalı nedeniyle Türkiye'den özür diledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'den özür diledi

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, , NATO'nun Norveçte'ki Trident Javelin tatbikatında yaşananlardan haberdar olduğunu belirterek, "Meydana gelen hatadan dolayı özür diliyorum." açıklamasında bulundu.

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Stoltenberg, NATO'nun Ortak Harp Merkezi'nde gerçekleşen tatbikatta meydana gelen skandala ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Stoltenberg ,"NATO'nun Norveç, Stavanger kentinde bulunan Ortak Harp Merkezi'nin gerçekleştirdiği tatbikat sırasında vuku bulan olaylar hakkında bilgilendirildim. Meydana gelen hatadan dolayı özür diliyorum. Olaylar, tek bir kişinin eylemlerinden kaynaklanıyor ve NATO'nun görüşlerini yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

"NATO çalışanı değil"

Skandala neden olan kişinin anında görevinden alındığını ve kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildiren Stoltenberg, "Bu kişi, NATO çalışanı değildir. Norveç tarafından görevlendirilen sözleşmeli sivil bir memurdur. Bundan sonra bu kişi hakkında olası cezalandırma kararı Norveç yetkilileri tarafından verilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, "Türkiye, NATO için değerli bir müttefiktir ve ittifakın güvenliğine önemli katkılarda bulunur." vurgusunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Norveç'te dün gerçekleşen Trident Javelin tatbikatı sırasında düşman tablosu kısmına kendi şahsının ismi ve Atatürk'ün resminin yerleştirilmesine tepki göstererek, "Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. 'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz.' dediler. Dedik ki 'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.' Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

Muhabir: Şerife Çetin

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