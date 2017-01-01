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'NATO müttefikimiz Türkiye'yle teröre karşı dayanışma halindeyiz'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner, "NATO müttefikimiz Türkiye'yle teröre karşı dayanışma halindeyiz. Bu tür saldırılar, sadece Türkiye hükümetiyle teröre karşı mücadelede birlikte çalışma kararlılığımızı artırmaktadır." dedi.

'NATO müttefikimiz Türkiye'yle teröre karşı dayanışma halindeyiz'

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin soruşturma boyunca Türk yetkililerle yakın ilişki içerisinde olacaklarını belirtti.

Sözcü Toner, yazılı bir açıklama yaparak İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını kınadıklarını bildirdi.

Türk halkına ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediklerini aktaran Toner, şunları kaydetti:

"Soruşturma boyunca Türk yetkililerle yakın irtibat halinde olacağız. NATO müttefikimiz Türkiye'yle teröre karşı dayanışma halindeyiz. Ne yazık ki bu hain saldırı, masum insanları hedef alan en son çabadır. Bu tür saldırılar, sadece Türkiye hükümetiyle teröre karşı mücadelede birlikte çalışma kararlılığımızı artırmaktadır."

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