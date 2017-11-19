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NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalı

- Adana'da Vatan Partisi ve MİDDER, ABD askerlerinin de konuşlu olduğu İncirlik Üssü yakınlarında protesto gösterisi yaptı

NATO tatbikatındaki

ADANA (AA) - NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalı, Adana'da, Vatan Partisi ve 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) tarafından protesto edildi.

Vatan Partili bir grup, ABD Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanlığının da konuşlu bulunduğu merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'ndeki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere D 400 karayolu kavşağında toplandı.

Ellerinde Türk bayrakları ve pankartlar bulunan grup, sloganlar atarak Atatürk Caddesi'nden üsse doğru yürüdü. Grup, üssün yakınlarında polis tarafından önlem alınan yerde basın açıklaması yaptı.

Vatan Partisi İl Başkanı Selver Kaplan, Norveç'te düzenlenen müşterek tatbikatta yaşanan durumun, NATO'nun Türkiye'ye karşı ilk düşmanlığı olmadığını kaydetti.

Tatbikatta yaşanan durumun bir özürle geçiştirilemeyeceğini söyleyen Kaplan, "Norveç'te yaşanan rezilliğin bu ülkeyi yönetenleri uyandırması gerekmektedir. Atatürk'ü düşman ilan eden NATO, Türkiye'nin müttefiki olamaz. NATO Genel Sekreterinin 'bireysel hata' açıklaması ve özrü kimseyi aldatmamalıdır. Atatürk'ümüzü ve Türkiye Cumhurbaşkanını 'yanlışlıkla' düşman ilan ettiklerine inanmamızı bekliyorlar. Bu, Türk milletiyle alay etmektir." dedi.

Grup slogan attıktan sonra dağıldı.

- MİDDER'den protesto

MİDDER üyeleri de üs yakınlarındaki Sezai Karakoç Bulvarı'nda toplandı. Türk bayrakları ve pankartlar taşıyan grup, sloganlar attı.

MİDDER Akdeniz Bölge Başkanı İrfan Topal, burada yaptığı açıklamada, Batı güçlerinin, kendi hikayesini yazan Türkiye'nin kalkınmasından hazzetmediklerini söyledi.

Topal, "İki tane başkomutanımızı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve şu anki başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tatbikat sırasında hedefe koydukları bir dönemi yaşıyoruz. Onun için birlik olma zamanı. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan sloganımızı dünyanın dört bir tarafına haykırmaya hazırız." diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

Adana'nın İncirlik Mahallesi'ndeki üste Türk 10. Tanker Üs Komutanlığı ile ABD Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanlığı konuşlu bulunuyor.

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