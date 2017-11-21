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'NATO tatbikatındaki yanlışlığın hiçbir izahatı olamaz'

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim, "NATO'nun tatbikatında böyle bir küfür ve yanlışlığın, akla sığmayan bir işin yapılmasının hiçbir izahatı olamaz." dedi.

'NATO tatbikatındaki yanlışlığın hiçbir izahatı olamaz'

BURSA (AA) - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalına ilişkin "NATO'nun tatbikatında böyle bir küfür ve yanlışlığın, akla sığmayan bir işin yapılmasının hiçbir izahatı olamaz." dedi.

İbrahim, bir program kapsamında geldiği Bursa'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO'nun en önemli üyelerinden birisinin Türkiye olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, NATO'nun her zaman en önde gelen, her konuda en çok iş yapan ülkesi olarak bilindiğini belirten İbrahim, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin sembolleridir. İkisi de her zaman batı dünyasıyla Türkiye'nin ilişkilerinin ileri götürülmesinde çok işler görmüş, her zaman dost ve arkadaşlarının yanında olmuşlardır. NATO'nun tatbikatında böyle bir küfür ve yanlışlığın, akla sığmayan bir işin yapılmasının hiçbir izahatı olamaz. Olayın ardından NATO tarafından defalarca özür dilendi. Türkiye'nin de bu izahatları kabul etmemesi tam mantıklı. Altını çizerek belirtmek isterim ki bu gibi işler akla, mantığa sığmaz bir iştir."

Muhabir: Mustafa Bikeç

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BursaNATO Tatbikatındaki Atatürk Ve Erdoğan Düşmanlığı SkandalıTürkiye
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