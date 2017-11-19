"NATO'daki skandalın takipçisiyiz"

ERZURUM (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak özür dilediğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti olarak elbette o işin takipçisiyiz. Ama anında büyük bir lider, özgüveni yüksek olan Türkiye Cumhuriyetinin lideri meseleye vaziyet etti ve NATO başkanı özür diledi. Biz bu milletin başını bir kere bile yere eğdirmedik, başını yere eğdirip onu üzmedik." dedi.

Recep Akdağ, bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Horasan 6. Olağan Kongresi"nde yaptığı konuşmada, son halk oylamasında Horasan ilçesinde yüzde 88 "Evet" oyu çıktığını anımsatarak, bunun Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 90'ın üstüne çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Türkiye'nin tarihinde çok sayıda siyasi parti olduğunu ancak AK Parti'nin kurulduğu tarihten itibaren her alanda önemli işler yaptığını aktaran Akdağ, şöyle devam etti:

"Neden rahmetli Menderes ve arkadaşları 1950'lerde ortaya çıktıkları, Demokratik Parti'yi kurdukları zaman büyük muvaffakiyet gösterdiler ve Türkiye'de iktidara geldiler. Çünkü Demokrat Parti milletin hissiyatına tercüman olmuştu, milletin kendi partisiydi. Yıllarca zulüm altında inleyen, ezanı, Kur'an öğrenmesi yasaklanan, baskı yiyen, kültürünü, kimliğini yaşayamayan bir millet ayağa kalkmıştı. O zaman 'Yeter söz milletindir' diye ayağa kalkmıştı. Süreç içerisinde 2002 yılına kadar geldik."

Akdağ, AK Parti kurulduğunda da tıpkı Demokrat Parti kurulduğunda ne gerçekleştiyse aynısının yaşandığına değinerek, "AK Parti milletin hissiyatına tercüman oldu. AK Parti milletin partisi olarak kuruldu ve bir sene sonra iktidara geldi. Şükürler olsun 16. yılımızdayız, hangi seçime girdiysek kazandık, siz kazandınız. Çünkü milletin partisi, millete hizmetle yoluna devam etti. Biz AK Parti çatısı altında millete efendilik için gelmedik, bu çatıda, bu kongre salonunda millete hizmet için toplanıyoruz." diye konuştu.

- NATO tatbikatındaki skandal

NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalı ve sonrasında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak özür dilediğine anımsatan Akdağ, şu ifadelere yer verdi:

"Bakın bugün Norveç'teki NATO tatbikatında meydana gelen olayları konuşuyoruz. Meselenin arkasında ne var, tam ortaya çıkar. Türkiye Cumhuriyeti olarak elbette o işin takipçisiyiz. Ama anında büyük bir lider, özgüveni yüksek olan Türkiye Cumhuriyetinin lideri meseleye vaziyet etti ve NATO başkanı özür diledi. Biz bu milletin başını bir kere bile yere eğdirmedik, başını yere eğdirip onu üzmedik. Allah'ın izniyle Cenabı Hakk’ın huzurunda rüku ve secdenin dışında kimsenin önünde eğilmeyeceğiz. Bu güne kadar bu böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak."

- "Son 1,5 senede terör paspas oldu, yerlerde sürünüyor"

Bakan Akdağ, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Akdağ, son 1,5 senede terörün paspas olduğunu, yerlerde süründüğünü ve bir daha başını yerden kaldıramayacağını bildirdi.

Akdağ, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi son terörist ya imha edilene ya da gelip teslim olana kadar bu mücadeleyi bu kararlılıkla, yaz ve kış, gece gündüz devam ettireceğiz. Şükürler olsun bu huzuru sağlarken artık başka ülkelere muhtaç değiliz. İşte güçlü bir ülke olursanız, kendi silahınızı kendiniz üretebilirseniz, kendi insansız hava araçlarınızı hatta onların silahlarını kendiniz imal edebilirseniz bunları yapabilirsiniz. Bugün Türkiye buralara geldiği içindir ki birileri önünü kesmeye, çelme takmaya çalışıyor. Birileri bizim bu kutlu yürüyüşümüzü engellemeye çalışıyor. Allah'ın izniyle engelleyemeyecekler. Yeter ki biz birbirimize hürmet gösterelim, saygı duyalım. Yeter ki biz bir nefisanelik aklımıza geldiği zaman Allah'tan korkalım." diye konuştu.

- "CHP'nin Suriye, FETÖ ve terörle mücadeledeki tutumu içler acısı"

CHP'yi de eleştiren Akdağ, ana muhalefet partisinin Suriye, FETÖ ve terör örgütleriyle mücadele konusunda takındığı tutumun içler acısı olduğunu savundu.

Akdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz bir taraftan terörle, bir taraftan Suriye'de zulümle birlikte yükselen terör gruplarının hakimiyetiyle mücadele ederken, bunların Türkiye'ye zarar vermesine mani olmaya çalışırken, bir taraftan FETÖ belası bu ülkeyi neredeyse bir uçuruma atmış, biz o uçurumdan el birliğiyle ülkeyi millet olarak kurtarmışken ve bunlarla mücadele devam ederken CHP ve onun genel başkanının hali gerçekten içler acısıdır. Son zamanlarda Türkiye ile ilgili hangi problemleri yaşıyorsak bu hususta hükümetin, Cumhurbaşkanının yanında durmak yerine karşı tarafın yanında duruyorlar."

- "CHP'nin başındaki kişi..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Akdağ, şunları kaydetti:

"CHP'nin başındaki kişi Türkiye'yi Almanya'da birilerine şikayet ediyor. Burada bir ana muhalefet partisinin ve liderinin kimin yanında durması gerekir, kendi Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanında durması mı gerekir, Cumhurbaşkanının yanında durması mı gerekir yoksa Türkiye'ye problem olan devletlerin yanında durması mı haktır? Çok enteresan davranışları var. Televizyonlarda bunların konuşmacılarına bir bakın Amerika ile bir problemimiz oluyor, suçlu Türkiye Cumhuriyetiymiş gibi konuşuyor. Yarın NATO'daki bu mesele için de çıkarlar suçlu bu ülke gibi konuşurlar. Yazıklar olsun."

Kongreye, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve partiler katıldı.