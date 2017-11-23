Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi AT yardım kampanyası patriot Cedi Osman
Ette devrim yaptı
Ette devrim yaptı
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler
2 bin bekçi alınacak
2 bin bekçi alınacak
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım

NATO'dan Türkiye'ye güvence

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO askeri yetkilileri, olayın detaylarını inceliyor. Ben de böyle bir şeyin bir daha tekrarlanmaması için prosedürleri araştırıyorum" dedi.

NATO'dan Türkiye'ye güvence

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin tepkisine neden olan tatbikat skandalının araştırıldığını ve böyle bir olayın tekrar yaşanmayacağı konusunda güvence verdiklerini söyledi.

Stoltenberg, Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine Türkiye'nin tepkisini çeken NATO tatbikatı ile ilgili açıklamada bulundu.

NATO askeri yetkililerinin olayın detaylarını incelediğini kaydeden Stoltenberg, "Ben de böyle bir şeyin bir daha tekrarlanmaması için prosedürleri araştırıyorum. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, olay ve neden olunan kırgınlık için özür diledim; NATO'nun Norveç'teki olayın sorumluları hakkında derhal harekete geçtiği konusunda onu bilgilendirdim." dedi.

Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'le de görüşüp özür dilediğini hatırlatan Stoltenberg, benzer bir olayın yaşanmayacağı konusunda güvence verdiğini ifade etti.

Türkiye'nin NATO'nun önemli bir müttefiki olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Türkiye, Irak ve Suriye sınırında, terörle mücadelede ittifaka çeşitli şekillerde katkıda bulunuyor. Aynı zamanda Rusya sınırında Karadeniz'deki faaliyetlerimizde önemli bir müttefik. Dolaysıyla, Türkiye'nin ittifaka katkısına büyük değer veriyoruz. Bu nedenle böyle bir olayın tekrar meydana gelmeyeceğinden emin olmalıyız." dedi.

Geçen hafta Norveç'te yapılan tatbikatta yaşanan skandalda Atatürk hedef olarak seçilmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da simülasyonda "düşman ülke liderleriyle" yakın ilişki kurduğu ve iş birliği yaptığı mesajı verilmişti.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dünya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5