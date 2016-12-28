VAN (AA) - MESUT VAROL - Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarındaki en büyük yardımcısı canlı arama köpeği Naz, görevini yavrusu Şila'ya bırakacak.

AFAD Van Müdürlüğü ekipleri, bölgede meydana gelen deprem, göçük ve çığ gibi olaylarda hızlı ve yerinde müdahale etmek için tatbikat ve eğitimlerini aralıksız sürdürürken, arama kurtarma çalışmalarında kendilerine koku alma duyularıyla yol gösteren "Naz ve Şila" isimli köpeklere de eğitim veriyor.

AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarındaki en büyük yardımcısı canlı arama köpeği Naz, yaşlandığı için görevini yavrusu Şila'ya devredecek.

AFAD ekiplerince eğitimi tamamlanan Şila, göreve hazır hale getirildi.

- Yaklaşık 30 olayda görev aldılar

AFAD İl Müdürü Osman Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört arama kurtarma köpeklerinin olduğunu, bunlardan Naz'ı çok önemsediklerini söyledi.

Önceki yıl Samsun'da yapılan sınavda Naz'ın Türkiye'nin en iyi üçüncü arama kurtarma köpeği seçildiğini anımsatan Uçar, Naz'ın kızı Şila ile ülkenin farklı yerlerinde otuza yakın olayda aktif görev aldığını kaydetti.

Naz'ın Van'da 2011'de meydana gelen depremlerde enkaz altında kalan dört canlıyı tespit ettiğini hatırlatan Uçar, Bitlis'te yaşanan bir çığ olayında da kar altında kalan iki kişinin aynı köpek tarafından bulunduğunu bildirdi.

- Şirvan'da görev aldı

Uçar, önceki yıl yapılan tatbikatta bir buçuk metrelik çığın altına gizlenilen personelin yerinin kısa sürede Naz tarafından tespit edildiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknolojik cihazlarla ulaşamayacağımız yerlerde köpeğimiz çok kısa sürede ve başarılı bir şekilde canlıya ulaştı. Son olarak Siirt'in Şirvan ilçesindeki özel maden ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan son işçilerin arama kurtarma çalışmalarına Naz köpeğimizi dahil ettik. Köpeğimizin işaret ettiği yerlerde cansız bedenlere ulaşıldı. Bu anlamda hem bölge açısından hem de Van açısında köpeklerimiz bizim için çok önemli. Teknolojik cihazlarla ulaşmadığımız başarıyı köpeklerimizle yakalıyoruz. Bize bağlı olan illerde köpeklerle ilgili bir talep geldiğinde gerekli görevlendirmeyi yapıyoruz. Köpeklerimizin eğitim ve bakımlarını burada günlük olarak gerçekleştiriyoruz."

- "Şila eğitimlerini tamamladı"

AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Teknisyeni Niyazi Özbek de Naz deyince akla "hayat kurtaran köpek" geldiğini ifade etti.

Van'da 2011 yılında meydana gelen depremde enkaz altında kalan bir öğretmenin Naz tarafından bulunduğunu ve sağ olarak kurtarıldığını anımsatan Özbek, afetlerde zamanla yarıştıkları için köpeklerin büyük katkısını gördüklerini anlattı.

Özbek, köpeklerin hem canlı hem de cansız bedenleri rahatlıkla bulabildiklerini anlatarak, şöyle dedi:

"Naz ve kızı Şila gibi muhteşem iki köpeğimiz var. Naz yaşlandığı için onun yerine yavaş yavaş Şila'yı sahaya dahil ediyoruz. Şila eğitimlerini tamamladı. Deprem gibi olayların ne zaman geleceğini bilemiyoruz. Bu nedenle onları her türlü şartlara hazırlıyoruz. Köpeklerimizin afetlerde insanları bulurken gösterdikleri tepkiler, bizi duygulandırıyor. Depremde insanları bulup çıkarmamazı sağladığında uzun uzun sarıldım. İnsanları kurtardığına onlar da inanıyor. Belli bir saatten sonra onlar ile insanlar arasında duygusal bir bağ kuruluyor."