"Nazar Manzarayı İnşa Eder" paneli

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam düşünce geleneğine ilişkin bütüncül bir idrakin bize çok yönlü katkılar sunacağı muhakkaktır. Öncelikle, bu yaklaşım bahsi geçen entelektüel krizlerle yüzleşebilme noktasında bizlere güçlü bir zemin, önemli bir heyecan ve öz güven kazandıracaktır." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM) TDV Konferans Salonu'nda, "Nazar Manzarayı İnşa Eder: İslam Düşünce Tarihi için Bütüncül Bir Okuma Önerisi" konulu panel düzenlendi.

Erbaş, panelin açılış konuşmasında, İslam düşünce tarihinin zengin bilgi birikiminin gün yüzüne çıkarılarak, son yıllarda önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

İslam Düşünce Atlası'nın, İslam düşünce geleneğinin bütüncül bir şekilde görülmesini sağlayacağını ifade eden Erbaş, "İnceleme imkanı bulduğum kadarıyla İslam Düşünce Atlası, bize köklü hafızamızı ihya ederek ilmi, insani ve siyasi bağlamda muhkem bir duruş ve geleceği inşa konusunda önemli imkan teşkil ediyor. Ayrıca İslam düşüncesinin tekemmülünü sağlayan temel unsurların bütüncül bir yolla ele alınmasının, söz konusu çalışmaya ayrı bir değer kattığını düşünüyorum." diye konuştu.

İslam dünyasının bugün ciddi problemlerle karşı karşıya kaldığına değinen Erbaş, şöyle devam etti:

"İslam düşünce geleneğine ilişkin bütüncül bir idrakin bize çok yönlü katkılar sunacağı muhakkaktır. Öncelikle, bu yaklaşım bahsi geçen entelektüel krizlerle yüzleşebilme noktasında bizlere güçlü bir zemin, önemli bir heyecan ve öz güven kazandıracaktır. Şurası açık ki, medeniyetler ancak kendilerini inşa eden kurucu hafızalar zemininde birbirleriyle karşılaşırlar. Böyle bir hafızanın yitirilmesi durumunda, anlamlı bir karşılaşmadan değil, ancak asimilasyondan bahsedebiliriz. Maddi ve manevi dünyamızda onulmaz yaralar açarak, toplumumuzu büyük bir kimlik bunalımının eşiğine getiren bu asimilasyonun üstesinden gelebilmek, ancak bu derin hafızayı yeniden kazanabilmemizle mümkündür. Bu meyanda, İslam Düşünce Atlası'nın, tabiin döneminden günümüze kadarki süreçte oluşan hafızayı gözler önüne sermek suretiyle anlamlı bir sürekliliğe katkı sağlayacağına inanıyorum."

Erbaş, İslam Düşünce Atlası'nın, Diyanetin toplumsal hayatın birçok alanında ve küresel boyutta sunduğu din hizmetlerinin birbirini tamamlayarak hayatı kuşatmasına önemli katkılar sunacağını da vurguladı.

- "Gençlerin geçmişi ve bugünü sahih idrakla kavramaları gerekiyor"

TDV KAGEM Müdürü Hicret Toprak da İslam Düşünce Atlası'nın kalıcı ve derinlikli çabaların desteklenmesi konusunda başka kurumlara örnek olacağını söyledi.

KAGEM'in, üniversitelerdeki akademik bilginin toplumun bütün kesimlerine ulaştırılması konusunda çalıştığını kaydeden Toprak, "Biz inanıyoruz ki gençlerin yarınları inşa edebilmeleri için geçmişi ve bugünü sahih bir idrakla kavramları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Selim Argun moderatörlüğündeki panelde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Lütfi Sunar ile Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer konuşma yaptı.

Panelde, İlmi Etütler Derneği tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığının destekleriyle hazırlanan "İslam Düşünce Atlası" projesinin değerlendirilmesi yapıldı.

