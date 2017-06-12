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Nazarbayev ve Mirziyoyev telefonda görüştü

TAŞKENT (AA) - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev ile Nazarbayev arasındaki...

Nazarbayev ve Mirziyoyev telefonda görüştü

TAŞKENT (AA) - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev ile Nazarbayev arasındaki telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki karşılıklı işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası politikaya ait güncel meseleler ele alındı.

Liderler, 8-9 Haziran'da Astana'da düzenlenen zirve toplantısının Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) faaliyetinin geliştirilmesinde tarihi bir vaka olduğunu dile getirirken, Pakistan ve Hindistan'ın örgüte üye olarak kabul edilmesinin zirvenin en önemli sonuçlarından biri olduğunu vurguladı.

Mirziyoyev, Astana'da düzenlenen Expo 2017 Uluslararası Fuarı'nın çok yüksek bir düzeyde organize edilmesinden dolayı Nazarbayev'i kutlarken, fuarın başarıyla sonuçlanmasını diledi.


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Anahtar Kelimeler:
KazakistanKazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan NazarbayevÖzbekistanÖzbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev
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