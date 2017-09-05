Nazilli'de kurtuluş töreninde darp iddiası

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, MHP Nazilli İlçe Başkanına yer verilmediği gerekçesiyle Nazilli Belediyesi Sosyal İşler Müdürünün darbedildiği ileri sürüldü.

Nazilli Belediyesince belediye binası önünde organize edilen kurtuluş töreninde protokolde kendisine yer ayrılmadığını gören MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin, bunun nedenini öğrenmek için Nazilli Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir'i belediye binasına çağırdı.

Keskin ve Demir arasındaki tartışmanın büyümesinin ardından çıkan arbedede MHP'li grup arasında kalan Demir darbedildi. 112 Acil Servis ekibince ilk müdahalesi yapılan Demir, daha sonra Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarının MHP'li yöneticiler tarafından tehdit edildiği ileri sürüldü.

- "Tehdit söz konusu değil"

Olayın ardından Nazilli MHP İlçe Teşkilatında basın toplantısı yapan Keskin, gazetecileri tehdit etmediğini ileri sürerek, "Böyle bir anlaşılmazlık olduysa da üzüntülerimi ifade ediyorum." dedi.

Yaşananları tatsız bir hadise olarak niteleyen Keskin, olayların partisini yıpratmak için kasıtlı çıkartıldığını ileri sürerek, şunları belirtti:

"Nazilli ilçe başkanı olarak bugünkü görevim neydi benim, protokole gitmek. Ben de üstüme düşeni yaptım ve gittim ama bana ayrılan koltuk yoktu. Ama ben bu olayı dillendirmek istemiyorum. Tekrar söylüyorum, bu benim ailevi meselem. Oradaki kişi benim Nazilli Belediyemin bir kurum müdürü, ben de ilçe başkanı olduğuma göre böyle bir hesap sorma yetkisini kendimde görüyorum. Böyle bir yetkim de var. Bu hesabı da sordum ona. Verdiği cevap ve cevap verme şekli çok yanlış. Yanlışın sonrasında da bu seviyeye geldi olaylar. Kendi içimizde bu işi çözeceğiz. Hesap da verilecek. Biz de hesap vermemiz gereken mercilere hesabımızı raporumuzu yazacağız."

Demir'i hastanede ziyaret eden Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Özkan da olayın kendi iç meseleleri olduğunu söyledi.

Tedavi altına alınan Demir'in iki günlük rapor aldığı ve kendisini darbedenler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.



