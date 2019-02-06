Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon Bursa Elif
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam filmi yayınlandı
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam...
Sıfır faizle ev
Sıfır faizle ev
Otomotiv yine lider
Otomotiv yine lider
219 ülkeye ihracat
219 ülkeye ihracat
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı

Nazire Dedeman Çağatay son yolculuğuna uğurlandı

- Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay, Tarabya'da bulunan Dedeman Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı

Nazire Dedeman Çağatay son yolculuğuna uğurlandı
banner17

İSTANBUL (AA) - Umut Vakfı Kurucu Başkanı, Dedeman Holding eski Yönetim Kurulu Başkanvekili ve 3DE3 Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay, Tarabya Ferahevler Dedeman Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çağatay'ın cenaze namazı, Tarabya Ferahevler Dedeman Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılındı.

Nazire Dedeman Çağatay'ın eşi Cem Çağatay, kızları Özlem ve Özben Önal'la birlikte diğer aile mensupları, cami avlusunda kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul etti.

Cenazeye, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın yanı sıra iş dünyasından birçok isim katıldı.

70 yaşında vefat eden Çağatay'ın cenazesi, yarın ikindi namazını müteakip Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Nazire Dedeman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1