"Ne olur 'uzun adamı' sevdiğini söyleme" - FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Karadeniz Bölge Komutanlığında görevliyken meslekten ihraç edilen, aralarında subay ve astsubayların bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanık hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl altışar aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede dikkat çekici detaylar yer aldı - Tanık H.Z.T'nin ifadesinden: - "Karargah binası önüne doğru geldiğimde astsubay B.B. bana, 'Ne olur uzun adamı sevdiğini söyleme artık. Bu iş bitti, darbe oldu. Büyük ihtimalle gelirler, seni alıp götürürler. İnkar et. Biz seni çok seviyoruz.' dedi" - FETÖ kumpasıyla ordudan atıldığını savunan tanık A.T'nin ifadesinden: - "Şüpheli Ercan Bulut, 'Sen binbaşı bile olamayacaksın,' diyerek tehditte bulunurdu. Ayrıca TSK'dan atılmadan önce tüm işlerimi şüpheli O.M.K'ya devretmemi söyledi. Benim toplantılara katılmama dahi engel oldu. Beni TSK'dan atan 9 üyeden 6'sının FETÖ/PDY iltisaklı olmaları nedeniyle atıldığını sonradan öğrendim"

16 Kasım 2017 Perşembe 15:30