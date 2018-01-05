Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ekonomi dünya Eto Abdullah Keleş
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

Nefes borusuna mama tıkanan bebek öldü

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde nefes borusuna mama tıkanan 6 aylık bebek hayatını kaybetti.Karamusa köyünde yaşayan Emine ve Soner Şehribanoğlu çiftinin 6 aylık bebekleri Irmak, akşam annesi tarafından yedirildikten...

Nefes borusuna mama tıkanan bebek öldü

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde nefes borusuna mama tıkanan 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

Karamusa köyünde yaşayan Emine ve Soner Şehribanoğlu çiftinin 6 aylık bebekleri Irmak, akşam annesi tarafından yedirildikten sonra uyutuldu.

Sabah kalktığında bebeğini hareketsiz bulan anne Şehribanoğlu, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Eve gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi Şabanözü Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin ilk muayenesinde, nefes borusuna mama tıkanması nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Irmak bebeğin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BebekçankırıMama TıkanmasıŞabanözü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5