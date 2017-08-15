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Negatif duygular da mutlu edebilir

- Mutluluk için hazzın gerekli olduğu anlayışının her zaman geçerli olmadığı ortaya çıktı

Negatif duygular da mutlu edebilir

ANKARA (AA) - Araştırmacılar, arzulanan duygular hissedildiğinde, bu duygular negatif de olsa mutlu olunabileceğini tespit etti.

Science Daily'de yer alan habere göre, Amerika, Brezilya, Çin, Almanya, Gana, İsrail, Polonya ve Singapur'daki 2 bin 324 üniversite öğrencisi üzerinde mutluluk ve yaşamak istenen duygular arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için bir araştırma yürütüldü.

Araştırmanın yazarlarından Kudüs İbrani Üniversitesi Psikoloji Profesörü Dr. Maya Tamir, "Mutluluk, hazzı yaşamaktan ve acıdan kaçmaktan ibaret değildir. Mutluluk, doğru olduğuna inandığınız duyguları deneyimlemektir." dedi.

Katılımcıların yüzde 11’i sevgi ve empati gibi güçlü duygulardan ziyade daha sıradan duyguları deneyimlemeyi tercih ederken, yüzde 10'u da öfke ve nefret gibi daha az haz veren duyguları yaşamayı istedi.

Çalışmada, hayatlarında yaşamak istedikleri olumlu ya da olumsuz duyguları daha fazla yaşayan katılımcıların yaşamaktan büyük oranda zevk aldıkları belirtilirken, bu kişilerden çok azının depresif belirtiler gösterdiği kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları "Experimental Psychology: General" dergisinde yayımlandı.

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