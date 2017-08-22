Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ABD ihracat İnternet üzerinden satış
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Nehre düşen çocuk kayboldu

- Hasankeyf'te Dicle Nehri'ne düşen 10 yaşındaki çocuk suda kayboldu

Nehre düşen çocuk kayboldu

BATMAN (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Dicle Nehri'ne düşen çocuk suda kayboldu.

Yakınlarını ziyaret etmek için Diyarbakır'dan Batman'ın Hasankeyf ilçesine gelen Endez ailesinin 10 yaşındaki çocukları Nurican Endez arkadaşlarıyla birlikte Dicle Nehri kıyısında gezerken, dengesini kaybederek suya düştü.

Bir süre sonra gözden kaybolan Endez'in arkadaşları durumu aileye haber verdi.

Ailenin ihbarıyla bölgeye gelen 112 ve AFAD ekipleri nehirde arama çalışması başlattı.

Helikopterle ilçeye gelen Bitlis-Tatvan Polis Dalgıç ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BatmanBoğulmaHasankeyf
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5