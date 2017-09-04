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Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı

- Kurban Bayramı dolayısıyla tarihi Nemrut Dağı, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı

ADIYAMAN (AA) - "Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı bayram tatili boyunca yaklaşık 20 bin ziyaretçi ağırladı.

Milli Park Alanı olarak korumaya alınan bölgede, eşsiz eserlerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliği sayesinde "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" yakıştırması alan Nemrut Dağı'na Almanya, Amerika, İsrail, Ermenistan ve Japonya gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından her gün en az 2 bin ziyaretçi geldi.

İzmir’den Nemrut Dağı'ndaki büyüleyici manzarayı görmek için geldiğini belirten Turgay Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa gördüğü tarihi güzelliğe hayran kaldığını ifade etti.

20 kişilik bir İsrail kafilesini getirdiğini dile getiren Mete Karahan ise turistlerin Nemrut Dağı'na hayran kaldıklarını, tekrar gelmek istediklerini ve yeni gelen genç kafilelerin kültür ve tarihi yerleri tercih ettiğini aktardı.

Antalya'dan ailece Nemrut Dağı'nı görmek için geldiklerini dile getiren Mustafa Bozkurt da sahillere yönünü çeviren turistlerin bu tarihi güzellikleri görmemelerinin büyük kayıp olduğunu, tarih fışkıran adeta bir açık hava müzesi olan Nemrut Dağı'nın herkes tarafından mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini söyledi.

- 20 bin kişi ziyaret etti

Nemrut Dağı'nda Milli Parklar görevlisi Bilal Mente, bu bayram tatilinde Nemrut'un adeta ziyaretçi akınına uğradığını, bunun sebebinin Arsemia'dan Nemrut'a yapılan kral yolunun ve Nemrut'ta hizmete sunulan modern konaklama tesisin etkisi olduğunu ifade etti.

Mente, 10 günlük tatil boyunca en az 20 bin kişinin Nemrut Dağını ziyaret ettiğini, tarih ve kültür turizminin tekrar canlandığını ve bu canlılığın devam etmesini beklediklerini kaydetti.



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