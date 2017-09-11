Nepal Başbakanı Deuba'ya kabine eleştirisi

KATHMANDU (AA) - Nepal Başbakanı Sher Bahadur Deuba, atadığı 54 bakan ve başbakan yardımcısıyla ülke tarihinin en geniş kabinesini kurarak eleştirilerin odağı oldu.

Deuba'nın, göreve geldiği haziran ayından bu yana beşinci kez kabineyi genişleterek, yeni bakanlar ataması ülkede tepkilere yol açtı.



Seçim Komisyonu, kasım ayında düzenlenecek genel seçimler öncesinde bu kadar çok sayıda atama yapılmasının seçimin adap kurallarını ihlal anlamına geldiğini belirtti.

Son olarak, Rastriya Prajatantra Partisi, üç üyesinin yemin ederek kabinede yer almasıyla Deuba yönetimindeki koalisyonun yeni ortağı oldu.

Söz konusu 3 bakan görevlerine başlarken ataması yapılan 1 devlet bakanının da pazar günü yemin etmesi bekleniyor.

Muhalefetteki Nepal Komünist Partisi de Deuba'nın bu tutumunu eleştirdi.

Deuba'nın, son kabinede 3 başbakan yardımcısı, 27 bakan ve 24 devlet bakanı atadığı bildirildi.



Başbakan Deuba, görevde bulunduğu önceki dönemlerde de koalisyon ortaklarından destek almak için onlarca bakan atamıştı.



Nepal Parlamentosu, haziran ayında Sher Bahadur Deuba'yı başbakan olarak seçmişti.

Ülkenin en büyük siyasi hareketi Kongre Partisinin Başkanı Deuba, parlamentoda yapılan oylamada 170'e karşı 388 oyla 4'üncü kez başbakan seçilmişti. Deuba, ülkede son 10 yılda seçilen 11'inci başbakan olmuştu.

Nepal Komünist Partisi Lideri Pushpa Kamal Dahal, 24 Mayıs'ta Nepal Kongre Partisi ile geçen yıl ağustos ayında yaptıkları protokol gereği dokuz ayda bir el değiştirmesi öngörülen başbakanlık koltuğunu, Kongre Partisi lideri Sher Bahadur Deuba'ya devretmek üzere görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Dahal'ın dokuz aylık görev süresi içinde ülkede 20 yılın ardından ilk kez yerel seçimler yapılmış, ekonomide belirgin iyileşme sağlanmıştı.