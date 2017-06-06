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Nepal yeni başbakanını seçti

Nepal parlamentosu, Sher Bahadur Deuba'yı başbakan olarak seçti.

Nepal yeni başbakanını seçti

KATMANDU (AA) - Nepal parlamentosu, Sher Bahadur Deuba'yı başbakan olarak seçti.

Ülkenin en büyük siyasi hareketi Kongre Partisi'nin Başkanı Deuba, parlamentoda yapılan oylamada 170'e karşı 388 kabul oyuyla 4. kez başbakan seçildi.

Deuba, ülkede son 10 yılda seçilen 11. başbakan oldu.

Nepal Komünist Partisi lideri Pushpa Kamal Dahal, 24 Mayıs'ta Nepal Kongre Partisi ile geçen yıl ağustos ayında yaptıkları protokol gereği dokuz ayda bir el değiştirmesi öngörülen başbakanlık koltuğunu, Kongre Partisi lideri Sher Bahadur Deuba'ya devretmek üzere görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Dahal'ın dokuz aylık görev süresi içinde ülkede 20 yılın ardından ilk kez yerel seçimler yapılmış, ekonomide belirgin iyileşme sağlanmıştı.




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