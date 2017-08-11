Nepal'de BIMSTEC Toplantısı

KATMANDU (AA) - Bangladeş, Hindistan, Myanmar, Sri Lanka, Tayland, Bhutan ve Nepal'in dışişleri bakanları, Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen Çoklu Sektörel Teknik ve Ekonomik İşbirliği İçin Bengal Körfezi Girişimi (BIMSTEC) Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Başkent Katmandu'da iki güren süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, söz konusu 7 Güney ve Güneydoğu Asya ülkesi temsilcilerinin eskiden yapılmış bir serbest ticaret anlaşmasını tamamlama, Paris iklim değişikliği anlaşmasını yürürlüğe koyma ve terörle mücadelede emniyet kurumları arasındaki iş birliğini geliştirme konularında anlaştığı belirtildi.

İklim değişikliğinin, dünyaya ve insanların geçim kaynaklarına karşı artan tehdidinden dolayı derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu tehditle yerel, ulusal ve bölgesel düzeyde mücadele edilmesi konusunda mutabık kalındı.

Açıklamada, bölgede enerji ticaretini desteklemenin yollarının araştırılacağı kaydedildi.

Hindistan'da Ekim 2016'da bir araya gelen BIMSTEC üyeleri, ekonomik kalkınma ve terörle mücadele konularını ele almıştı.



