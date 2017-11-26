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Nepal'de genel seçim

- Ülkede 11 yıl önce biten iç savaşın ardından ilk defa genel seçim düzenlendi

Nepal'de genel seçim

KATMANDU (AA) - Nepal'de 11 yıl önce sona eren iç savaşın ardından ilk kez milletvekili genel seçimi yapıldı.

Nepal'in bazı bölgelerinde halk, milletvekillerini ve il genel meclisi üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

İki farklı tarihte yapılacak seçimin bugünkü bölümünde dağlık bölgelerde yaşayan seçmenler, ilk olarak federal parlamentonun 37, il genel meclislerinin de 74 üyesini belirlemek için oy kullandı.

Seçim Komisyonu Başkanı Ayodhi Prasad Yasav, sandıkların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, dağlık bölgelerde yaşayan 3,2 milyon seçmenden yüzde 65'inin oy kullandığını belirtti.

Yaklaşık 15 milyon seçmenin bulunduğu Nepal'de, ülkenin geri kalanında 7 Aralık'taki yapılacak oylama ile seçim süreci tamamlanacak ve oylar sayılmaya başlanacak.

Seçim sürecinde ülkedeki 90 partiden binlerce aday, toplamda federal parlamentodaki 275, il genel meclislerinde ise 550 sandalye için yarışıyor.

Seçim yarışının iktidardaki Nepal Kongresi, Birleşmiş Marksist-Leninist partisi ve eski Maocu isyancılar ittifakı arasında geçmesi bekleniyor.

Seçimlerden önce, ülkede bazı bombalı saldırılar düzenlenmişti. Polis, arkasında Maocu Nepal Komünist Partisinin bulunduğu düşünülen saldırıların ardından 500 kişiyi tutuklamıştı.

Ülkede Nepal Komünist Partisi ile hükümet güçleri arasında gelişen 1996-2006 yılları arasındaki iç savaşta 16 bin kişi yaşamını yitirmişti. Savaşın ardından monarşi kaldırılmıştı.

Nepal parlamentosu, siyasi partiler arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle yıllardır ertelenen yeni anayasayı 16 Eylül 2015'te kabul etmişti. Yeni anayasa, 7 yıl geçici anayasayla yönetilen Nepal'i yedi eyalete ayırıyor. Aralarında Madhesilerin de bulunduğu bazı etnik gruplar, 2015'te eyaletlerin anayasada belirlenen yapısını ve sınırlarını protesto etmek için gösteriler düzenlemişti. Ülkenin güneyindeki protestolarda, göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 50 kişi hayatını kaybetmişti.


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