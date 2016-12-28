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Nepal'de köye fil saldırısı: 1 ölü

KATMANDU (AA) - Nepal'de bir köye fil sürüsünün saldırması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.Hükümet yetkilisi Dilli Ram Acharya, yaptığı açıklamada, fil sürüsünün sabaha karşı ülkenin güneybatısında yer alan...

Nepal'de köye fil saldırısı: 1 ölü

KATMANDU (AA) - Nepal'de bir köye fil sürüsünün saldırması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Hükümet yetkilisi Dilli Ram Acharya, yaptığı açıklamada, fil sürüsünün sabaha karşı ülkenin güneybatısında yer alan Praseni köyüne girerek evleri tarumar ettiğini belirtti. Saldırı sırasında bir köylünün öldüğünü ikisinin yaralandığını söyleyen Acharya, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

Acharya, güvenlik güçlerinin yoğun sis altındaki köye saldıran fillerin ormana geri dönmesini sağlamak için bölgeye gittiğini söyledi.

Köyün, çok sayıda file ev sahipliği yapan Bardia Ulusal Parkı'nın yanında yer aldığını belirten Acharya, bölgede bu tür fil saldırılarına rastlanmadığını aktardı.



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Anahtar Kelimeler:
FilNepalSaldırı
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