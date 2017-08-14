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Nepal'deki sel ve heyelan

KATHMANDU (AA) - Güney Asya ülkesi Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 70'e yükseldi.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde cuma gününden bu yana...

Nepal'deki sel ve heyelan

KATHMANDU (AA) - Güney Asya ülkesi Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 70'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde cuma gününden bu yana süren şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 70'i buldu.

Açıklamada, 50 kişinin hala kayıp olduğuna işaret edilerek, 20'den fazla kişinin de yaralı olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşları sudan bulaşan hastalıklara karşı uyardı.

Öde yandan İçişleri Bakanı Janardan Sharma, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, "Doğu kesimlerde su seviyeleri azaldı ancak batı kesimlerde son iki günde seller devam etti. Durum değerlendirmesi yapıyoruz." dedi.

Afetzedelere ilk etapta çadır ve gıda yardımı yapıldığını belirten Sharma, afet bölgelerine tıbbi yardım yapılacağını kaydetti.

Emniyet Sözcüsü Pushkar Karki de dün yaklaşık 31 bin ailenin de evlerinin zarar gördüğünü açıklamıştı.

Nepal'de haziran ayında başlayan muson yağmurları eylüle kadar sürüyor. Ülkede, geçen yıl temmuz ayında muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 75 kişi yaşamını yitirmişti.


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HeyelanNepalSel
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