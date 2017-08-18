Nepal'deki selde sürüklenen gergedan Hindistan'da kurtarıldı

ANKARA (AA) - Nepal'de etkili olan selde sınırdan Hindistan'a kadar sürüklenen Hint gergedanı, kurtarılarak evine götürüldü.

BBC'nin haberine göre, Nepal'in Chitwan Milli Parkı'ndan sürüklenen ve nesli tükenmekte olan Hint gergedanı (tek boynuzlu), parktan 42 kilometre uzaklıktaki Hindistan'ın Bagah köyünde bulundu.

Milli Park Müdür Yardımcısı Nurendra Aryal, yaptığı açıklamada, "Hindistan ormancılık yetkililerinin yardımıyla bebek gergedanı geri getirebildik. Yüzlerce Hint, kurtarma operasyonunu izlemeye geldi." dedi.

Aryal, Nepal sınırından sürüklenen ve Hint köyündeki bir şeker kamışı çiftliğinde bulunan gergedana sakinleştirici ilaç verildiğini ifade etti. Gergedan, bir kamyona yüklenerek ülkesine geri getirildi.

İki buçuk yaşındaki gergedanı, Hindistan'dan evine götürmek için Nepalli 40 kişilik grup görevlendirildi.

Öte yandan, Milli Parkta kaybolan 4 gergedanın daha kurtarılmayı beklediği ve iki yaşındaki bir gergedanın da bölgedeki selde telef olduğunu bildirildi.

Hindistan'ın Assam eyaletinde de muson yağmurları nedeniyle Kaziranga Milli Parkı'nda etkili olan selde altı gergedanın boğulduğu belirtildi.

Nepal'in 600'den fazla gergedana ev sahipliği yapan Chitwan Vadisi, selden ağır hasar görmüştü.



