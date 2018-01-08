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"Nerelisin?" "Tahtalı köy"den "inanmam kimliğini göster"

- Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Tahtalı köyü sakinleri, kimilerinin öğrenince dalga geçtiği, kimilerinin de inanmak istemediği köy isimleri nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşıyor - Yaşananlar nedeniyle köy adının değişimi konusunda yapılan mini ankette vatandaşların büyük bölümünün yerleşim yerinin adından memnun olduğu ortaya çıktı - Muhtar Yıldırım: - "Vatandaşlarımızın çoğu 'köyümüzün adı değişmesin kalsın' dedi. Demek ki vatandaşlarımız böyle memnunlar besbelli. Köyümüzün adı ile dalga geçenler kendiyle dalga geçer" - Aza Akkuş: - "Nerelisin dediklerinde 'Tahtalı köyünden' diyorum. 'Tahtalı köy bir yerde var, orası da mezarlık' diyorlar. Nüfus cüzdanımı çıkarıp gösterdiğimde inanıyorlar" - Köy sakinlerinden Demir: - "Çoğu yerde köyümüzün adıyla dalga geçiyorlar. Tahtalı köyünü çoğu insan mezarlık olarak biliyor"

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Tahtalı köyü sakinleri, kimilerinin mezarlık olarak olarak algıladıkları ve kimi zaman da dalga geçtikleri köy isimleri nedeniyle sıkıntı yaşasa da yerleşim yerinin adını değiştirmek istemiyor.

Kente yaklaşık 40, Niksar'a 17 kilometre uzaklıktaki 25 haneli Tahtalı köyünün sakinleri, yerleşim yerinin adı nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşıyor. Kimilerince mezarlık olarak algılanan köylerinin ismi nedeniyle kendileriyle dalga geçildiğini belirten vatandaşlar, yerleşim yerinin adının değiştirilmesi konusunda köyde mini anket de yaptı. Yaklaşık 50 kişinin yaşadığı köyde yapılan ankette sakinlerinin büyük bölümünün Tahtalı köyünün adından memnun oldukları ortaya çıktı.

Muhtar Doğan Yıldırım, köylerinin 1926 yılında Selanik'ten göç edenlerin kurduğu bir yerleşim yeri olduğunu anlattı. Selanik'ten göç edenlerin 400 hane olduğunu ancak diğerlerinin farklı yerlere yerleştiğini, buraya gelindiğinde 25 haneye düştüğünü aktaran Yıldırım, "Yıllarca köyümüzde 25 hane var. Şu anda kış ayı olması nedeniyle nüfusumuz azaldı. Gençlerimiz gurbette, köyümüz sakinleri genelde yaşlı kesimden oluşuyor." dedi.

Kimi zaman köyün adının ilginç bulunduğunu, kimi zaman da dalga geçenlerin olduğunu belirten Yıldırım, "Geçen yıl yaz aylarında bu durumu köy sakinlerine söyledim. Vatandaşlarımızın çoğu 'köyümüzün adı değişmesin kalsın' dedi. Demek ki vatandaşlarımız böyle memnunlar besbelli. Köyümüzün adı ile dalga geçenler kendiyle dalga geçer." diye konuştu.

- "Nüfus cüzdanımı çıkarıp gösterdiğimde inanıyorlar"

Muammer Demir ise İstanbul'dan 1 ay önce köyüne döndüğünü söyledi. Köylerine neden Tahtalı köy isminin verildiğini bilmediğini anlatan Demir, şunları söyledi:

"Köyümüz buraya kuruldu kuralı ismi Tahtalı köy olarak geçiyor. Niksar'ın 117 köyü var. İsimleri değişti. Bu köyün ismi değişmedi. Yapılan ankette köyde olsaydım köyün adının değişmesini isterdim. Çoğu yerde köyümüzün adı ile dalga geçiyorlar. Tahtalı köyü çoğu insan mezarlık olarak biliyor. Köyün isminin değişmesi için taraftar olurum. Soranlar Tahtalı köyünden olduğumuza inanmıyorlar."

- "Nüfus cüzdanımı gösterdiğimde inanıyorlar"

Köy azalarından 68 yaşındaki Remziye Akkuş da köylerinin isminin neden Tahtalı olduğunu bilmediğini belirterek, "Ben çok gezerim. 'Nerelisin' dediklerinde 'Tahtalı köyünden' diyorum. 'Tahtalı köy bir yerde var, orası da mezarlık' diyorlar. Nüfus cüzdanımı çıkarıp gösterdiğimde inanıyorlar. Niksar'da bir devlet kurumunda evrak işim vardı. Oradaki kadınlar sordular. 'Tahtalı köyünden' deyince kadınlar bana güldüler, ben de onlarla beraber güldüm." ifadelerini kullandı.


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