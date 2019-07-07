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Nesli tehlike altındaki alacasansar kameralara takıldı

- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin, Kayseri Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yaptığı av koruma ve kontrol çalışmalarında alacasansar ailesi görüntülendi

Nesli tehlike altındaki alacasansar kameralara takıldı
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince, nesli tehlike altındaki alacasansar Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda görüntülendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yürütülen yaban hayatını koruma çalışmaları sırasında alacasansara rastlandı.

DKMP ekiplerinin Kayseri Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yaptığı av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında alacasansar ailesi görüntülendi.

Alacasansar, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından oluşturulan ve hassas kategori diye adlandırılan kırmızı listede yer alıyor.

Yaşama alanları Avrupa'dan Kuzey Çin Bölgesi'ne kadar uzanan alacasansar Türkiye'de Trakya, Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nde yaşıyor. Genellikle ağaç kovuklarında yaşayan bu canlılar toprak altında kazdıkları tünellerde de yaşayabiliyor.

Alacasansarın, özellikle kuş türleriyle ön planda olan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda görüntülenmesi, milli parkın biyoçeşitliliğinin zenginliğini göstermesi açısından önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alaca SansarDoğa Koruma Ve Milli Parklar
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