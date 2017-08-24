Nesli tükenmiş dişsiz yunus türü keşfedildi

ANKARA (AA)- Amerikalı bilim adamlar, ABD'nin Güney Karolina sahilinde nesli tükenmiş dişşiz bir yunus türüne ait kalıntılar keşfetti.

Science Daily’de yer alan habere göre, Charleston Üniversitesinden jeologlar Güney Carolina sahillerinde yürüttükleri fosil araştırmalarında nesli tükenmiş dişsiz bir yunus türü buldu.

Yaklaşık 28-30 milyon yıl önce yaşadığı tespit edilen ve Inermorostrum Xenops adı verilen yunusun, New York Teknoloji Üniversitesi Osteopatik Tıp Enstitüsü ve Charleston Current Biology Üniversitesinden araştırmacıların keşfettiği Coronodon Havensteini tür balinayla aynı dönemde yaşadığı belirtildi.

Inermorostrum Xenops'un iskeletinin, Coronodon'un kalıntılarının bulunduğu yerden sadece birkaç mil mesafede keşfedildiğini aktaran jeologlar, bu keşfin yunusların da içinde bulunduğu balina üst türünün beslenme alışkanlıklarının değişimine ışık tutacağını bildirdi.

Araştırmacılar, bugün yaşayan yunusların 2 ila 3,5 metre boyunda olmasına karşın, en yakın akrabalarından bile küçük olan dişsiz yunusun sadece 1,2 metre olduğunu açıkladı.

Charleston Üniversitesi Jeoloji Profesörü ve araştırmanın yazarı Robert W. Boessenecker, dişsiz cüce yunusun çok kısa burunlu olduğunu ve hiç dişinin bulunmadığını ifade etti. Boessenecker, dişsiz yunusun vakumlu beslenme yöntemi ile hayatta kaldığını ve kabuksuz deniz canlılarıyla beslenmeyi tercih ettiğini sandıklarını belirtti.

Boessenecker ayrıca, Inermorostum Xenops'un, burnunun üstündeki derin ve delikli arter kanallarının oldukça yumuşak dokuya, geniş bir ağıza sahip olduğunu hatta bıyıklarının olduğunu ifade etti.

Profesör Boessenecker, "Memeli hayvanların burun uzunluklarının değişimi üzerinde araştırmalar yaptık. Oligosen (25-35 milyon yıl öncesi) ve Miyosen dönemi evreleri (20-25 milyon yıl öncesi) boyunca, ses yardımıyla yön bulan balinaların ciddi anlamda uzun ve kısa burunlar geliştirdiğini keşfettik." dedi.

Bu kısa ve uzun burunların defalarca değiştiğini fark ettiklerini kaydeden Boessenecker, sonuçta şişe burunlu yunus gibi günümüz yunuslarının genişliği uzunluğunun iki katı olan burunlarının ortaya çıktığını dile getirdi.

Inermorostrum Xenops’un kalıntıları Charleston Üniversitesi Mace Brown Doğal Tarih Müzesinde sergileniyor.

Araştırmanın sonuçları Proceedings of the Royal Society B. dergisinde yayımlandı.