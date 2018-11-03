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"Nesnelerin Gıybeti"ne En İyi Teknoloji Kampanyası Ödülü

- KoçSistem, dijital pazarlama alanında bu yıl ilki gerçekleştirilen, Türkiye’deki influencer ve markaların birlikte düzenledikleri başarılı kampanyaların ödüllendirildiği Inflow Awards 2018’de “Nesnelerin Gıybeti” projesiyle “En İyi Teknoloji Influencer Kampanyası” kategorisinde birinciliğe layık görüldü

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İSTANBUL (AA) - KoçSistem, dijital pazarlama alanında bu yıl ilki gerçekleştirilen, Türkiye’deki influencer ve markaların birlikte düzenledikleri başarılı kampanyaların ödüllendirildiği Inflow Awards 2018’de “Nesnelerin Gıybeti” projesiyle “En İyi Teknoloji Influencer Kampanyası” kategorisinde birinci oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, “Geleceği Keşfet” vizyonundan güç alarak, sektörel bakış açısı ve yenilikçi teknolojileriyle müşterilerinin dijital dönüşümlerinde yol arkadaşı olan KoçSistem, farklı alanlarda kazandığı ödüllere yenilerini ekliyor.

KoçSistem, bu yıl ilki gerçekleştirilen ve dijital pazarlama alanında Türkiye’deki influencer ve markaların birlikte geliştirdiği başarılı kampanyaların 18 farklı kategoride ödüllendirildiği Inflow Awards 2018’de “Nesnelerin Gıybeti” projesiyle “En İyi Teknoloji Influencer Kampanyası” kategorisinde birinci oldu. Birincilik ödülünü KoçSistem adına Segment Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Esra Başer aldı.


- 450 bin kişi, 18 bine yakın etkileşim


KoçSistem, Inflow Awards 2018’de birincilik ödülü alan “Nesnelerin Gıybeti” projesiyle geceye damgasını vurdu. WOXCreative ile hazırladığı 450 bin kişiye ulaşarak 18 bine yakın etkileşim alan proje ile KoçSistem, Nesnelerin İnterneti kavramını yaygınlaştırmak, bu konudaki ürün ve çözümlerini geniş kitlelere duyurmak amacıyla Twitter fenomenleriyle iş birliği yaptı.

Bu proje sayesinde, Nesnelerin İnterneti teknolojisinin bir sonucu olan nesnelerin kendi aralarındaki iletişimi, Twitter fenomenleri ve takipçileriyle bir sohbete dönüşmüş oldu. KoçSistem, ayrıca kendi hesabından da sohbete katılarak bu iletişime ortak oldu. Nesnelerin İnterneti teknolojisinin nasıl işlediğini tüm Twitter popülasyonuna yayan KoçSistem, sosyal medyada farkındalık yaratmayı hedefledi.

Nesnelerin İnterneti, akıllı nesneler ve kolaylaşan haberleşme teknolojileri ile iş dünyasında dijital devrimin öncülüğünü yaparken, maliyetleri düşürüyor ve yeni iş modellerinin altyapısını kuruyor.


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Anahtar Kelimeler:
KoçSistemNesnelerin Gıybeti
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