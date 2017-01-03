Netanyahu rüşvet aldığı iddialarını yalanladı

KUDÜS (AA) - Rüşvet aldığı iddiasıyla dün Kudüs'teki konutunda polise üç saat ifade veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki iddiaları yalanladı.

Rüşvet iddialarına sosyal medya hesabından cevap veren Netanyahu, "Yıllardır bana ve aileme karşı yürütülen eziyet neticesinde dün hiç bir şey çıkmadı. Hiçbir şey de çıkmayacak çünkü hiç bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Netanyahu daha önce yaptığı açıklamalarda da hakkında gündeme gelen yolsuzluk iddialarını benzer ifadelerle yalanlamıştı.

Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunda polis tarafından üç saat sorgulandığı bildirilmişti. Dün, İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, "İsrail polisi, iş adamlarından hediyeler kabul ettiği şüphesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorguladı. Başbakan'ın Kudüs'teki konutunda gerçekleşen soruşturma 3 saat sürdü. Şu aşamada daha fazla bilgi vermemiz mümkün değil." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail'in Kanal 2 televizyonu cuma günü, soruşturma nedeninin Netanyahu'nun "biri İsrailli diğeri yabancı iki iş adamından yüksek miktarda rüşvet aldığı" yönündeki iddialar olduğunu öne sürmüştü.

Haretz gazetesi de dünkü haberinde Netanyahu aleyhinde yüz binlerce dolarlık hediye ve rüşvet aldığı yönünde yeterli bilgi toplandığını, polisin soruşturmayı Amerikalı iş adamı Ronald Lauder'ın ifadelerine dayandırdığını ifade etti. Gazetede, Lauder'in, Netanyahu'ya lüks bir takım elbise hediye ettiğini ve oğlu Yair'in yurt dışı gezisini finanse ettiğini itiraf ettiği ancak polisin Lauder'in, Netanyahu'ya söylediğinden daha yüklü miktarda hediyeler verdiğini düşündüğü aktarıldı.

İsrail'de başsavcılık kasım ayında kamuoyunda "denizaltı skandalı" olarak bilinen ve Netanyahu'nun da adının karıştığı yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma açılmasına karar vermişti.

Netanyahu'nun yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmesi gerekiyor.