Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Netanyahu'dan Abbas'a suçlama

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı barış sürecini sekteye uğratmakla suçladı.Ofisinden yapılan yazılı açıklamada görüşleri aktarılan Netanyahu, "Abbas, dillendirdiği üç 'hayır'la...

Netanyahu'dan Abbas'a suçlama

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı barış sürecini sekteye uğratmakla suçladı.

Ofisinden yapılan yazılı açıklamada görüşleri aktarılan Netanyahu, "Abbas, dillendirdiği üç 'hayır'la barış sürecinin sekteye uğramasına sebep oluyor. Abbas, Yahudi devletine, müzakerelere ve nefret ve provokasyonun durdurulmasına 'hayır' diyor. Bu nedenle barış sağlanamıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin güçlü bir devleti olduğunu, kara, hava ve denizde güçlü bir ordusu bulunduğunu belirten Netanyahu, İsrail'in bölgede istikrarsızlığa yol açmadığını bilakis güven ve istikrar limanı olduğunu savundu.

İsrail'in, işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren karar, geçen hafta cuma günü 14 oyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilmişti. Karar, İsrail tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Binyamin NetanyahuBMGKMahmud Abbas
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.