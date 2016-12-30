Netanyahu'dan Abbas'a suçlama

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı barış sürecini sekteye uğratmakla suçladı.

Ofisinden yapılan yazılı açıklamada görüşleri aktarılan Netanyahu, "Abbas, dillendirdiği üç 'hayır'la barış sürecinin sekteye uğramasına sebep oluyor. Abbas, Yahudi devletine, müzakerelere ve nefret ve provokasyonun durdurulmasına 'hayır' diyor. Bu nedenle barış sağlanamıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin güçlü bir devleti olduğunu, kara, hava ve denizde güçlü bir ordusu bulunduğunu belirten Netanyahu, İsrail'in bölgede istikrarsızlığa yol açmadığını bilakis güven ve istikrar limanı olduğunu savundu.

İsrail'in, işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren karar, geçen hafta cuma günü 14 oyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilmişti. Karar, İsrail tarafından tepkiyle karşılanmıştı.