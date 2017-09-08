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Netanyahu'nun eşi hakkında iddianame

- İsrail Başsavcısı Mendelblit, Sara Netanyahu'ya, hakkında "haksız kazanç sağlamak ve devlet bütçesini kötüye kullanmak"la ilgili iddianame hazırlandığını tebliğ etti

Netanyahu'nun eşi hakkında iddianame

KUDÜS (AA) - İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında devlet bütçesinden keyfi harcamalar yaptığı suçlamasıyla iddianame hazırlandığını bildirdi.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, Başsavcı Mendelblit, Sara Netanyahu'ya, "haksız kazanç sağlamak ve devlet bütçesini kötüye kullanmak"la ilgili hakkında iddianame hazırlandığını tebliğ etti.

İddianamenin, Sara Netanyahu ifade verdikten sonra yetkili mercilere sunulacağı aktarıldı.

İsrail'in Kanal 10 televizyonu geçen hafta Başsavcı Mendelblit'in, Sara Netanyahu'nun "kamu mallarını kendi kişisel çıkarları yönünde harcadığı" iddiaları hakkında yürüttüğü soruşturmayı 10 gün içinde sonlandıracağını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi, daha önce de yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili polise defalarca ifade vermişti.

Netanyahu ailesi, haklarındaki iddiaları reddediyor.

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Anahtar Kelimeler:
IsrailNetanyahuSara Netanyahu
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