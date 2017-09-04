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Netanyahu'nun medya patronlarıyla seçim öncesindeki telefon trafiği

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkede 2013'te yapılan genel seçimler öncesi HaYom gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Amos Regev ile 19 gün içinde 15 defa telefonda görüştüğü ortaya çıktı.İsrail basınında yer alan...

Netanyahu'nun medya patronlarıyla seçim öncesindeki telefon trafiği

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkede 2013'te yapılan genel seçimler öncesi HaYom gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Amos Regev ile 19 gün içinde 15 defa telefonda görüştüğü ortaya çıktı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu, zaferle çıktığı 2013 genel seçimleri öncesindeki süreçte İsrail'in HaYom gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Regev ile 19 gün içinde 15 telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Netanyahu'nun, İsrail'in Kanal 10 televizyonu muhabiri Raviv Durcker'in talebi üzerine, İsrail Yüksek Mahkemesi'ne sunduğu belgelerde "Regev ile görüştüklerini kabul ettiği" belirtildi.

Söz konusu haberlerde ayrıca Netanyahu'nun 2012-2015 yıllarında HaYom gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Regev ile 200, gazetenin en büyük destekçisi ABD'li milyoner Sheldon Adelson ile de 100 telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

- Barak'tan Netanyahu'ya "tepki"

Öte yandan Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak da konuya ilişkin yaptığı açıklamada yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

Barak, "Bibi (Netanyahu) 2015 seçimlerinde de HaYom gazetesinin genel yayın yönetmeni miydi acaba? Devlet Denetçisi ve Başsavcı harekete geçmelidir." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen ve ülkedeki en yaygın gazetelerden biri olan HaYom, ücretsiz dağıtılıyor.

Son dönemde adı birden fazla yolsuzluk davasına karışan İsrail Başbakanı Netanyahu, "solcu" olarak nitelendirdiği İsrail basınını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor.



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