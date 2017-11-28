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Netanyahu'yu "koruyacak" yasa tasarısı kabul edildi

- Başbakan Netanyahu'yu, hakkında yürütülen yolsuzluk davasında yargılanmaktan kurtarabileceği belirtilen tasarıya mecliste 46 "evet", 37 "hayır" oyu çıktı

Netanyahu'yu

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, hakkında yürütülen yolsuzluk davasında yargılanmaktan kurtarabileceği ifade edilen tartışmalı yasa tasarısı ilk oylamada kabul edildi.

İsrail gazetesi Yediot Ahronot'un resmi internet sitesinde yer alan haberde, tartışmalı yasa tasarısının meclise sunulduğu ve ilk oylamada kabul edildiği bildirildi.

İktidar ve muhalefet başta olmak üzere ülkede ciddi tartışmalara yol açan ve Netanyahu'yu, hakkında rüşvet iddiasıyla yürütülen yolsuzluk davasında yargılanmaktan kurtarmak amacıyla hazırlandığı iddia edilen tasarının, Genel Kurulda 37 oya karşı 46 oyla kabul edildiği belirtildi.

Haaretz gazetesine göre, yasa tasarısı İsrail polisine, önemli isimlerle yaptığı soruşturmalarda sadece elindeki delilleri Başsavcılığa sunmasına imkan tanıyor. Tasarıya göre, İsrail polisi yalnızca sıradan vatandaşlarla yürüttüğü soruşturmalarla ilgili Başsavcıya tavsiyelerini sunabilecek ancak bunların da yayımlanmasına yasak getirilecek.

İsrail parlamentosu iç tüzüğüne göre bir yasa tasarısının kanunlaşması için üç farklı oturumda oylamaya sunulması ve oy çokluğuyla kabul edilmesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
IsrailNetanyahuYasa Tasarısı
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