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Netaş’a AB’de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Ar-Ge’sine yön verecek görev

-Netaş İnovasyon ve Ar-Ge Stratejileri Direktörü Rıza Durucasugil, 3’üncü kez Avrupa Birliği EUREKA şemsiyesi altında faaliyet gösteren Telekomünikasyon ve Bilişim birimi Celtic-Next’te Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildi

Netaş’a AB’de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Ar-Ge’sine yön verecek görev
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İSTANBUL (AA) - Netaş İnovasyon ve Ar-Ge Stratejileri Direktörü Rıza Durucasugil üçüncü kez Avrupa Birliği EUREKA’nın Telekomünikasyon ve Bilişim birimi Celtic-Next’te Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildi.

Netaş’tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de telekom altyapısının kurulmasına ve dönüşümüne öncülük eden Netaş, Ar-Ge’deki 45 yıllık bilgi birikimiyle Avrupa Birliği’nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki araştırma geliştirme süreçlerinde de önemli roller üstlenmeye devam ediyor.

Netaş İnovasyon ve Ar-Ge Stratejileri Direktörü Rıza Durucasugil, 3’üncü kez Avrupa Birliği EUREKA şemsiyesi altında faaliyet gösteren Telekomünikasyon ve Bilişim birimi Celtic-Next’te Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına getirildi.

Bu gelişmeyle Netaş, uçtan uca telekomünikasyon çözümleri araştırma alanında faaliyet gösteren ve Ar-Ge projelerine destek veren Celtic-Next’te daha fazla söz sahibi olacak.

Kamu ve özel sektörden 500’den fazla üyesi bulunan Celtic Next, Telekomünikasyon ve Bilişim alanlarında çok uluslu, yenilikçi, rekabetçi ve ticarileşebilecek Ar-Ge projelerine destek sağlıyor.

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