Netaş'ın Kurumsal Pazarlar Genel Müdürü Selda Parın oldu

İSTANBUL (AA) - Netaş'ın Kurumsal Pazarlar Genel Müdürlüğüne Selda Parın getirildi.

Netaş'tan yapılan açıklamaya göre, bankacılıktan sanayiye, enerjiden ulaştırmaya kadar farklı sektörlerden bin 500’ün üzerindeki kuruluşun dijital dönüşümü ve 120’den fazla küresel iş ortağından oluşan kurumsal ağın yönetimi artık Netaş’ta Kurumsal Pazarlar Genel Müdürü unvanıyla Selda Parın’a emanet edildi.

Parın, siber güvenlikten, ağ ve veri merkezleri çözümlerine kadar kurumların dijital dönüşüm ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumlu olacak ve doğrudan Netaş Genel Müdürü Müjdat Altay’a bağlı olarak çalışacak.

Teknoloji alanında kariyerine 1990 yılında başlayan Selda Parın, 1993-1999 arasında İnternet İletişim Teknolojileri firmasında Satış Müdürü olarak görev yaptı. 1999’da, kariyerine Nortel Netaş’ta devam etme kararı alarak, 2006 yılına kadar Nortel Netaş bünyesinde Satış Müdürlüğü görevini üstlendi.

2006’da göreve başladığı Avaya firmasında 10 yıl süreyle işortağı (vendor) yönetimi ve üst düzey satış yöneticiliği yaptıktan sonra, 2016’da Netaş Ailesi’ne Kurumsal Sektör Çözüm Direktörü olarak katıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olan Parın, evli ve 1 çocuk annesi.