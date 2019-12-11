Netoloji360 dünyada yapılanıyor

Yılmaz Parlar yazıyor... Netoloji Yazılım’ın geleneksel yıllık iş ortakları ile buluşmasını, bu yılda Aralık 2019 ‘da Hilton Kozyatağı Hotelinde gerçekleştirdi. Düzenlenen, Netoloji360 ödül tören ve konferans toplantısına tüm Türkiye iş ortakları katıldılar. Zirvenin sponsorları Budgetlab, Chip Computer, Erd Bilgi Teknolojileri, Finmaks, Planet Yazılım ve Salesplus oldu. Sponsorlar kendilerine ayrılan alanlarda çözümlerinden bahsedip ikili görüşmeler yaptılar.

Açılış konuşmasını yapan Netoloji Yazılım kurucusu Özgür Erol, Netoloji’nin gelişimden ve gelecek vizyon hakkında bilgi verdi. Konuşmasında iş ortakları ekosisteminin gücünden bahseden Özgür Erol özellikle artık bir dünya markası olduklarının altını çizerek aktif olarak yer alınan ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Ürdün ve Suudi Arabistan’daki yapılanmayı aktardı.

Özgür Erol’un ekosistem hakkındaki konuşmasından algıladığımız; Yeni iş teknolojilerinden tam anlamıyla faydalanmak için, ekosistemlere uyarlanmak gerekiyor.

Teknik direktörlerin geleneksel BT yaklaşımlarını ortaya çıkan teknoloji ekosistemlerinin yeteneklerine ve zorluklarına uyarlamaları şart.

İşte nasıl yapılacağı, BT'nin geleneksel anlamda rolü, şirketin temelidir. İşletmenin temel işlevlerinden biri, teknolojilere erişimi dışarıdan kısıtlamak için şirketin operasyonlarını güvenlik duvarları ve şifreleme ile korumaktı. Ancak, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, geleneksel iş çerçevesinin dışında çok sayıda fırsat ve rekabet avantajı kaynakları ortaya çıkmaktadır. Bu fırsatlar birçok yeni ekosistemde birleştirilmiştir.

Şirketler benzer bir ekosisteme bağlanarak ağın tamamına erişebilirler. Diğer şeylerin yanı sıra, yeni müşteriler bulabilir, yeni veri kaynaklarına bağlanabilir ve mevcut iş süreçlerini iyileştirebilirler

Logo’nun ilk kurucularından SalesUPTR kurucusu Murat Keleştimur Büyük İş Fırsatları konulu sunumu ile iş ortaklarına yeni satış fırsatlarından bahsetti.

Yine konuşmasından çıkardığımız özet anladığımız; En son teknolojiye sahip teknoloji ile çok yakın olmak, Mobil uygulamalar yapmayı, çevrimiçi pazarlar oluşturmayı veya bilimsel verileri kullanmayı öğrebilmek. İki farklı konuda gerçekten iyi olmak, bilgi teknolojisini kullanmak. Çözmek istenilen sorunları kendisinin bulması, iyi çözün bulunmadığında araştırılması, Her şeyin nasıl yapılması gerektiğini yeniden düşünmek için teknolojiyinin kullanılması gibi. Çoğu fikir türevdir. Başarılı birçok işletme kopya olarak başladığıdır.. Mevcut fikirlere neler eklenebilecekleri görebilmek. Bu yeni satış kanalları, daha iyi müşteri hizmeti, daha kaliteli mi? gibi sorgulamalarla iyi modeli bulabilmek.

Netoloji Pazarlama Müdürü Esra Koç pazarlama stratejilerini ve Netoloji Yurt Dışı Satış Müdürü Harun Arman yurt dışı stratejilerini katılımcılarla paylaştılar.

Netoloji iş ortakları, Belirli hedeflere ulaşmak için, küresel, temel, rekabetçi, işlevsellik, büyüme gibi türleri altında ana pazarlama stratejileri, kurumsal pazarlama, işletme ve işlevsel pazarlama stratejileri, örgütsel strateji, etkili eylemlerin uygulanması, yürütme planı gibi konular hakkında bilgilendiler.

Netoloji Yazılım Proje destek Lideri Uğur Yıldırım E-Flow DMS sunumunu yaptı. Etkinlkte E-Flow’un yeni versiyonu E-Flow3 lansmanı yapıldı ve İş Süreçleri konusunda çığır açacak özellikler katılımcılarla paylaşıldı.

2019 yılında başarılı olan iş ortaklarına ödül takdimleri yapıldı; En İyi E-Flow Designer Kerem Kuş, Yılın En İyi Projesi Wagner Kablo projesi ile Ary Danışmanlık Yazılım Tic. A.Ş., Yılın Anadolu Bölgesi 1.si Netaflow Bilişim ve Mühendislik A.Ş., Yılın Ege Bölgesi 1.si Planet Yazılım Veri İletişim Sis.Tur.San.Tic.Ltd.Şti., Yılın Marmara Bölgesi 1.si Ary Danışmanlık Yazılım Tic. A.Ş., Yılın En İyi Yurt Dışı İş Ortağı (Azerbaycan) EMS Consulting MMC, Yılın En İyi İş Ortağı Netaflow Bilişim ve Mühendislik A.Ş.

Ödül töreni sonrası Seramon İstanbul Orkestrası’nın Gazino Geceleri konulu konseri eşliğinde gala yemeğiyle son buldu.

