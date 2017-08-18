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Nevşehir'de "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiası

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine gelen...

Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, sosyal medya aracılığıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği iddiasıyla Y.E'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürülen kadın şüpheli, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğince "devlet büyüklerine hakaret" suçundan tutuklanan Y.E, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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