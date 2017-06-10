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Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Ferhat Kartalmış yönetimindeki 50 FD 171 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Mahmut...

Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Ferhat Kartalmış yönetimindeki 50 FD 171 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Mahmut Yılmaz idaresindeki 68 KR 630 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Servet Altın, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Yılmaz, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
AcıgölNevşehir
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