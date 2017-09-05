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Nevşehir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

- Avanos ilçesinde otomobil, tır ve motosikletin karıştığı kazada, 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Nevşehir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir çocuk hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem Doğan idaresindeki 66 VHY 73 plakalı otomobil, Eski Cezaevi Kavşağı'nda, Yusuf Alanlı'nın kullandığı 42 FD 175 plakalı tırla çarpıştı. Mustafa Terzioğlu yönetimindeki 34 FP 4104 plakalı motosiklet de kaza yapan tıra arkadan vurdu.

Kazada, Adem Doğan (31), eşi Burcu (28), çocukları Rabia (8) ve Habip Kerem Doğan (1) ile diğer sürücüler yaralandı.

Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rabia Doğan kurtarılamadı. Ağır yaralanan Burcu Doğan'ın aynı hastanede yoğun bakım servisindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Hayati tehlikesi bulunan Adem Doğan Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Habip Kerem Doğan ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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AvanosNevşehirTrafik Kazası
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