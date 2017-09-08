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Nevşehir'deki cinayet

- Afgan uyruklu 2 çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili adliyeye sevk edilen çocukların anne ve babası serbest bırakıldı

Nevşehir'deki cinayet

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de Afgan mülteci ailenin 2 çocuğunun öldürüldüğü olayla ilgili adliyeye sevk edilen çocukların anne ve babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afgan uyruklu Sahar (5) ve Rustam R'nin (3) bıçaklanarak öldürüldüğü olayda gözaltına alınan çocukların annesi Punam R. ve babası Murvais R. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne ve baba, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anne Punam R'nin emniyetteki ifadesinde, olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği kayınbiraderi R.R'nin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Dün meydana gelen olayda, Afgan Punam R, Karasoku Mahallesi Demir Hafız Caddesi'ndeki evlerinde, kayınbiraderi R.R'nin, kendisini ve 2 çocuğunu bıçakladığı iddiasıyla komşularından yardım istemiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki çocuğun hayatını kaybettiğini belirlemiş, yaralı anne Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afgan Mülteci AileCinayetNevşehir
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