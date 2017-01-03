Nevşehir'den Haleplilere 12 tır yardım malzemesi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valiliğince Halepliler için düzenlenen yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeleri taşıyan 12 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gönderildi.

Gıda, battaniye ve kışlık giysilerin yüklendiği tırları uğurlamak amacıyla Nevşehir Borsa Kavşağı ve Avanos ilçesi pazar yerinde iki ayrı tören düzenlendi.

Nevşehir’de Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Yardımcısı Hasan Kayhan, il genelindeki yardım kampanyasının hayırseverlerin desteği sürdüğü müddetçe devam edeceğini ifade etti. Kayhan, "Nevşehir’den Halepli mazlum kardeşlerimizin yarasına merhem olabilmek amacıyla halkımızın desteği sürdükçe yardım göndermeye devam edeceğiz. Duamız bu sıkıntıların ve savaşların biran önce bitmesi yönünde." diye konuştu.

İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından dua edilmesinin ardından yardım malzemesi yüklü 6 tır, Cilvegözü Sınır Kapısı'na yola çıktı.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Seyit İnce ve vatandaşlar katıldı.

Avanos ilçesinde de pazar yerinde tören düzenlendi.

Avanos Müftüsü Mehmet Fidan, yardım kampanyasına her yaş grubundan duyarlı vatandaşların destek verdiğini belirterek, ilçe halkına teşekkürlerini iletti.



Konuşmanın ardından, yardım malzemeleri bulunan 6 tır dualarla uğurlandı.

