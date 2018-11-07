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New Holland indirim kampanyasıyla fuarda

- New Holland, Adana Tarım Fuarı’nda en yeni traktör modelleri ve tarımsal ekipmanlarını müşterilerin beğenisine sunuyor - TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz: - "Yeni ürün ve farklı çözümlerimize ek olarak değişen ekonomik şartları da göz önüne alarak, ‘devir ekonomi ve çiftçimize destek devri’ diyerek Adana Tarım Fuarı’nda çiftçilerimizi çok özel bir indirim kampanyasıyla karşılıyoruz"

New Holland indirim kampanyasıyla fuarda
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İSTANBUL (AA) - New Holland, Adana Tarım Fuarı’nda sürekli genişleyen ürün yelpazesinin en yeni traktör modelleri ve tarımsal ekipmanlarını sergiliyor.

Şirket açıklamasına göre, New Holland çiftçilerin değişen ihtiyaç ve beklentilerine göre üretilen ürünlerine erişimlerini daha da kolaylaştırarak onların bütçelerine katkı sağlamak ve Enflasyonla Topyekun Mücadele Programını da desteklemek üzere yerli üretim modellerini yüzde 12 indirim kampanyasıyla çiftçilere sunarak lider marka olmanın ayrıcalığını bir kez daha yaşatıyor.

New Holland, bu yıl 12. kez düzenlenen Adana Uluslararası Tarım Fuarı’ndaki bin 928 metrekarelik standında çiftçileri ileri teknoloji, üstün performans ve verimliliği bir arada sunan traktör modelleri, yepyeni tarımsal ekipmanların yanı sıra bu ürünlere erişimlerini daha da kolaylaştıracak bir indirim kampanyasıyla da karşılıyor.


- Çiftçilerin değişen ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi ürünlerle dolu bir alan

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz, sahip olduğu iklim koşulları ve yüksek verimli topraklarıyla Adana’nın tarım ekonomisine ciddi katkı sağlayan bölgelerin başında geldiğini ifade ederek, "Bizim için ayrı bir önemi olan Adana’daki New Holland standımızda bu yıl çiftçilerimizin değişen ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz zengin tarımsal ekipman alanımıza ek olarak ekonomik segmentteki en yeni traktör modellerimizi sergiliyoruz. 40’a yakın farklı çeşit ekipmanın yer aldığı standımızda, New Holland ve TürkTraktör markalı tarımsal ekipmanlarımızı çiftçilerimizin beğenisine sunuyoruz. Ciddi bir gelişme ve büyüme gösteren bahçe ve tarla tarımına yönelik olarak hem yeni hem de yenilenen farklı serilerimizle bu kategorideki gücümüzü artırmayı sürdürüyoruz." bilgilerini verdi.

Lider markaya ulaşmanın en kompakt hali olarak çiftçilerin beğenisine sundukları New Holland T450 S/B serisinin, 43 HP maksimum güce sahip ekonomik motoru ve 8 ileri , 2 geri vites seçeneğiyle ekonomi segmentinde sadece bahçelerin değil, aynı zamanda tarlaların da yeni yüzü olduğunu aktaran Akyüz, "Tanıtım alanımıza gelen ziyaretçilerimiz aynı zamanda Gücün Simgesi Yerli Dev olarak adlandırdığımız; üstün performansı ve yüksek teknolojisiyle dikkat çeken TR6 serisi traktörlerimizi de inceleme fırsatını buluyor." ifadelerini kullandı.


- "Yerli modeller yüzde 12’lik indirimle sunuluyor"


Akyüz, TürkTraktör olarak gerek gerçekleştirdikleri yerli üretimle gerekse de sundukları hizmetlerle daima çiftçiyi desteklemek üzere çalıştıklarını belirterek, başlattıkları indirim kampanyasıyla ilgili bilgiler verdi.

Akyüz şunları kaydetti:

"Yeni ürün ve farklı çözümlerimize ek olarak değişen ekonomik şartları da göz önüne alarak, ‘devir ekonomi ve çiftçimize destek devri’ diyerek Adana Tarım Fuarı’nda çiftçilerimizi çok özel bir indirim kampanyasıyla karşılıyoruz.Türkiye’de Türk mühendislerimiz tarafından tasarlanan, Ankara ve Erenler’deki fabrikalarımızda da üretimi yapılan yerli traktör modellerimizde geçerli olacak bu kampanya ile Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programını da destekleyeceğiz. Tüm yerli model traktörlerimizi fuarda yüzde 12’lik indirim oranıyla çiftçilerimize sunuyoruz.

Çiftçinin nabzını her daim tutuyor, ürün geliştirme planlarımızı ve fiyatlandırma çalışmalarımızı da buna göre yapıyoruz. Beklenti ve ihtiyaçları karşılamak adına bugün ve yarın da tarımı ileriye taşıyacak en iyi teknolojik çözümleri New Holland markalı ürünlerimiz ve TürkTraktör markalı ekipmanlarımız ile çiftçilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz."

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Adana Tarım FuarıNew HollandRehda Cem Akyüz
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