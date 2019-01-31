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New Well marka makyaj ürünleri n11.com'da

- New Well markasının göz, dudak ve yüz ürünleri n11.com'da satışa sunuluyor

New Well marka makyaj ürünleri n11.com'da
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İSTANBUL (AA) - n11.com'un kozmetik kategorisi yerli makyaj markası New Well’in makyaj ürünlerini vitrinine taşıyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformları arasında sadece n11.com’da mağazası açılan New Well markasının makyaj malzemeleri makyajseverleri bekliyor.

New Well Derma Cover fondöten kusursuz bir cilt için kadınların tercihi olurken, farklı renk ve tonlarda New Well Handmade allıklar yanaklarına ışıltı ve pembelik katmak isteyenler için n11.com’da satışa sunuluyor.

Mat ve likit rujlarıyla uzun süre kalıcılığı vaat eden dudak ürünleri ile gözleri daha çekici kılan far, maskara ve dipliner ürünleri n11.com’un kozmetik kategorisinde makyaj tutkunlarını bekliyor.

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