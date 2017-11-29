Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Ordino henüz kaldırılmadı! Growtech yardım kampanyası
Antalya'da kuvvetli yağış
Antalya'da kuvvetli yağış
İslami finans hızlı büyüyor
İslami finans hızlı büyüyor
Cepte rekor kırdık
Cepte rekor kırdık
Kırsal kalkınmaya destek
Kırsal kalkınmaya destek
Lezzet sokağa çıktı
Lezzet sokağa çıktı

New York borsası rekorlarla kapandı

New York borsasında endeksler, vergi reformuna yönelik olumlu gelişmelerin etkisiyle rekor seviyelerden kapandı.

New York borsası rekorlarla kapandı

WASHINGTON (AA) - Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 255,93 puan (yüzde 1,09) değer kazanarak 23.836,71 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 25,62 puan (yüzde 0,99) artışla 2.627,04 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 33,84 puan (yüzde 0,49) yükselişle 6.912,36 puana ulaştı.

Her üç endeksin rekor kırmasında, Cumhuriyetçilerin vergi tasarısının ABD Senatosu Bütçe Komitesinde kabul edilmesi etkili oldu.

Muhalif Cumhuriyetçi senatörlerin ikna edilmesiyle Bütçe Komitesinden geçen tasarı, böylece Senato Genel Kurulunda oylanmaya hak kazandı.

Analistler, Cumhuriyetçileri vergi reformunda başarıya yaklaştıran bu gelişmenin yatırımcıların risk iştahını artırdığını belirtiyor.

Muhabir: Gülbin Yıldırım

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EkonomiKapanışNew York Borsası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5