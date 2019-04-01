New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,56 artışla 26.073,06 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,70 kazançla 2.854,47 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 değer kazancıyla 7.788,73 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, Çin'de beklentilerden iyi gelen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri (PMI) endeksi verisinin piyasalara olumlu yansıdığını belirterek, yatırımcıların Brexit'e ilişkin bugün İngiltere parlamentosunda yapılacak oylamalara odaklandığını ifade etti.