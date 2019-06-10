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New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,54 artışla 26.124,32 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 kazançla 2.888,31 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 değer kazancıyla 7.797,95...

New York borsası yükselişle açıldı
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İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,54 artışla 26.124,32 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 kazançla 2.888,31 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 değer kazancıyla 7.797,95 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'ya gümrük tarifesi tehdidinin ardından iki ülkenin, göçmen politikaları konusunda anlaşmaya varmasının piyasalarda ticaret savaşı konusundaki iyimserliği arttırdığını belirterek, ABD, Japonya ve Avro Bölgesi başta olmak üzere merkez bankalarının ekonomik aktiviteyi desteklemek için gerekeli alana sahip oldukları yönündeki açıklamaların pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
New York BorsasıPiyasalar
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